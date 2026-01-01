Завтра, 19 червня, на вулиці Луцька та Ковеля вперше виїдуть мотопатрульні





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



У п’ятницю, 19 червня, на вулиці міст Луцька та Ковеля вперше виїдуть інспектори мотопатруля.



Мотопатрульні забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху, реагуватимуть на виклики та стежитимуть за дотриманням ПДР. Завдяки маневреності мотоциклів інспектори зможуть оперативніше прибувати на місця подій, особливо в умовах інтенсивного руху.



Тож цьогоріч влітку у Луцьку та Ковелі патрулювати міста будуть поліцейські на мотоциклах.



Вони зможуть швидше діставатися у важкодоступні місця завдяки кращій мобільності в умовах заторів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочинає роботу мотопатруль.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У п’ятницю, 19 червня, на вулиці міст Луцька та Ковеля вперше виїдуть інспектори мотопатруля.Мотопатрульні забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху, реагуватимуть на виклики та стежитимуть за дотриманням ПДР. Завдяки маневреності мотоциклів інспектори зможуть оперативніше прибувати на місця подій, особливо в умовах інтенсивного руху.Тож цьогоріч влітку у Луцьку та Ковелі патрулювати міста будуть поліцейські на мотоциклах.Вони зможуть швидше діставатися у важкодоступні місця завдяки кращій мобільності в умовах заторів.

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