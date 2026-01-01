Росія вдарила балістикою по Дніпру

Росія вдарила балістикою по Дніпру
Росія ударила балістикою по Дніпру.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав ударів по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей", - повідомив він.

Потерпілими є двоє чоловіків і двоє жінок. Усі в середньому стані, госпіталізовані.

Нагадаємо, що протягом ночі Росія атакувала Україну понад 200 ударними БПЛА та семи балістичними ракетами.

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Теги: Росія, війна
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