Росія вдарила балістикою по Дніпру
Сьогодні, 12:18
Росія ударила балістикою по Дніпру.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог завдав ударів по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей", - повідомив він.
Потерпілими є двоє чоловіків і двоє жінок. Усі в середньому стані, госпіталізовані.
Нагадаємо, що протягом ночі Росія атакувала Україну понад 200 ударними БПЛА та семи балістичними ракетами.
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Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог завдав ударів по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей", - повідомив він.
Потерпілими є двоє чоловіків і двоє жінок. Усі в середньому стані, госпіталізовані.
Нагадаємо, що протягом ночі Росія атакувала Україну понад 200 ударними БПЛА та семи балістичними ракетами.
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