Росія вдарила балістикою по Дніпру





Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.



"Ворог завдав ударів по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей", - повідомив він.



Потерпілими є двоє чоловіків і двоє жінок. Усі в середньому стані, госпіталізовані.



Нагадаємо, що протягом ночі Росія атакувала Україну понад 200 ударними БПЛА та семи балістичними ракетами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія ударила балістикою по Дніпру.Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА"Ворог завдав ударів по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей", - повідомив він.Потерпілими є двоє чоловіків і двоє жінок. Усі в середньому стані, госпіталізовані.Нагадаємо, що протягом ночі Росія атакувала Україну понад 200 ударними БПЛА та семи балістичними ракетами.

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