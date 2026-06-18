Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва: час закінчити цю війну, – Зеленський

Володимир Зеленський запевнив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь по Росії. Він нагадав, що після ударів Росії по Лаврі пообіцяв відповідь ворогу.



Про це він сказав в аудіокоментарі журналістам. Зеленський зазначив, що відповідь повинна бути сильною і справедливою, пише



Зеленський наголосив, що Україна таким чином не лише відповідає на атаки по мирних містах, а й змушує країну-агресора до миру.



"Незважаючи на три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати", – сказав він.



Президент наголосив, що Україна не хоче цієї війни, і всі це знають. Але якщо через ворога палатиме Україна – то палатиме й Москва.



"Час закінчити цю війну", – наголосив він.



Була зустріч на саміті G7, де всі партнери погодилися з тим, що Україна хоче завершити війну.



18 червня українські дрони повторно атакували Московський НПЗ, що забезпечує армію окупантів. Нинішня атака стала однією з наймасштабніших для столичного регіону РФ. Зафіксовано пожежі на нафтовому об'єкті. Уламки дронів пошкодили ТЦ і житлові будинки.

Раніше Москва протягом років повномасштабної війни зберігала високу захищеність протиповітряною обороною.



Раніше, 15 червня, Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували країну з вечора 14 червня. Основним напрямком удару став Київ. У місті пошкоджено Києво-Печерську лавру: російський дрон влучив у дах Успенського собору на її території. Також удару зазнали Кіностудія Довженка та "Мистецький арсенал". Знищено інноваційний термінал "Нової пошти", вибито вікна в будівлі Вищого антикорупційного суду. Пошкоджено інші будівлі, зокрема — житлові багатоповерхівки та приватні будинки. У місті загинули п’ятеро людей, ще 34, з яких двоє дітей віком 5 та 6 років, постраждали.



Того ж дня Зеленський відвідав пошкоджену Києво-Печерську лавру і пообіцяв Росії відповідь. На запитання журналіста, що б він сказав владіміру путіну після цієї атаки, він відповів: "А ми ще скажемо".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзапевнив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь по Росії. Він нагадав, що після ударів Росії по Лаврі пообіцяв відповідь ворогу.Про це він сказав в аудіокоментарі журналістам. Зеленський зазначив, що відповідь повинна бути сильною і справедливою, пише LB.ua Зеленський наголосив, що Україна таким чином не лише відповідає на атаки по мирних містах, а й змушує країну-агресора до миру."Незважаючи на три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати", – сказав він.Президент наголосив, що Україна не хоче цієї війни, і всі це знають. Але якщо через ворога палатиме Україна – то палатиме й Москва."Час закінчити цю війну", – наголосив він.Була зустріч на саміті G7, де всі партнери погодилися з тим, що Україна хоче завершити війну.18 червня українські дрони повторно атакували Московський НПЗ, що забезпечує армію окупантів. Нинішня атака стала однією з наймасштабніших для столичного регіону РФ. Зафіксовано пожежі на нафтовому об'єкті. Уламки дронів пошкодили ТЦ і житлові будинки.Раніше Москва протягом років повномасштабної війни зберігала високу захищеність протиповітряною обороною.Раніше, 15 червня, Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували країну з вечора 14 червня. Основним напрямком удару став Київ. У місті пошкоджено Києво-Печерську лавру: російський дрон влучив у дах Успенського собору на її території. Також удару зазнали Кіностудія Довженка та "Мистецький арсенал". Знищено інноваційний термінал "Нової пошти", вибито вікна в будівлі Вищого антикорупційного суду. Пошкоджено інші будівлі, зокрема — житлові багатоповерхівки та приватні будинки. У місті загинули п’ятеро людей, ще 34, з яких двоє дітей віком 5 та 6 років, постраждали.Того ж дня Зеленський відвідав пошкоджену Києво-Печерську лавру і пообіцяв Росії відповідь. На запитання журналіста, що б він сказавпісля цієї атаки, він відповів: "А ми ще скажемо".

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