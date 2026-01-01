Три предмети – по 200 балів: на Волині випускник набрав 797 із 800 можливих

Ілля Обозовський отримав 200 балів з української мови, 200 балів з математики та 200 балів з біології, а тест з історії України склав на 197 балів. Загальний результат — 797 балів із 800 можливих.



Про це повідомили у закладі, пише



«Ці цифри вражають. Але за ними стоїть значно більше, ніж просто високі оцінки. Це роки наполегливої праці, допитливість, відповідальність, уміння ставити перед собою амбітні цілі та впевнено йти до них. Це постійне прагнення до самовдосконалення і щоденна робота над собою», - наголошують у дописі.



Досягнення Іллі — це приклад того, як талант, помножений на працьовитість, перетворюється на справжній успіх. Це результат, яким може пишатися не лише родина випускника, а й увесь педагогічний колектив ліцею, адже він є свідченням високої якості освіти, професіоналізму вчителів та атмосфери, у якій розкриваються здібності учнів.



Сьогодні ім'я Іллі Обозовського вписується в історію навчального закладу як символ наполегливості, інтелекту та прагнення до досконалості. Його успіх надихає молодших учнів вірити у власні сили, ставити високі цілі та не боятися великих мрій.



«Щиро вітаємо Іллю з визначним досягненням! Бажаємо, щоб цей блискучий результат став лише першим кроком на шляху до нових звершень, наукових відкриттів, професійних перемог і реалізації найсміливіших задумів. Горохівський ліцей №1 ім. І. Я. Франка пишається своїм випускником. 797 із 800. Результат, який говорить сам за себе. Для ліцею - це той випадок, коли успіх одного випускника стає гордістю всієї шкільної родини», - наголошують у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускник Горохівського ліцею №1 ім. і І. Я. Франкаотримав 200 балів з української мови, 200 балів з математики та 200 балів з біології, а тест з історії України склав на 197 балів. Загальний результат — 797 балів із 800 можливих.Про це повідомили у закладі, пише ВСН «Ці цифри вражають. Але за ними стоїть значно більше, ніж просто високі оцінки. Це роки наполегливої праці, допитливість, відповідальність, уміння ставити перед собою амбітні цілі та впевнено йти до них. Це постійне прагнення до самовдосконалення і щоденна робота над собою», - наголошують у дописі.Досягнення Іллі — це приклад того, як талант, помножений на працьовитість, перетворюється на справжній успіх. Це результат, яким може пишатися не лише родина випускника, а й увесь педагогічний колектив ліцею, адже він є свідченням високої якості освіти, професіоналізму вчителів та атмосфери, у якій розкриваються здібності учнів.Сьогодні ім'я Іллі Обозовського вписується в історію навчального закладу як символ наполегливості, інтелекту та прагнення до досконалості. Його успіх надихає молодших учнів вірити у власні сили, ставити високі цілі та не боятися великих мрій.«Щиро вітаємо Іллю з визначним досягненням! Бажаємо, щоб цей блискучий результат став лише першим кроком на шляху до нових звершень, наукових відкриттів, професійних перемог і реалізації найсміливіших задумів. Горохівський ліцей №1 ім. І. Я. Франка пишається своїм випускником. 797 із 800. Результат, який говорить сам за себе. Для ліцею - це той випадок, коли успіх одного випускника стає гордістю всієї шкільної родини», - наголошують у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію