В Україну повернули тіла 522 загиблих військовослужбовців





Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.



Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.



"Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - ідеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну повернули тіла 522 загиблих людей, які, за словами росіян, належать громадянам України, зокрема, військовослужбовцям.Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл."Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - ідеться в повідомленні.

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