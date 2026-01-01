Понад місяць шукали як безвісти зниклу: на Волині мешканець із сусіднього села вбив 67-річну жінку

Волинські поліцейські встановили обставини загибелі 67-річної жительки Ковельського району, яка вважалася безвісти зниклою. Правоохоронці з’ясували, що жінку вбили, а за підозрою у злочині затримали 36-річного жителя сусіднього села.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.17 травня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 67-річної мешканки села Осьмиговичі. До пошуків жінки залучили майже сотню правоохоронців різних підрозділів поліції, Національної гвардії, ДСНС. Протягом кількох тижнів вони обстежували десятки кілометрів місцевості, прилеглі ліси та водойми. Для пошуку залучали кінологів із службовими собаками та спеціалістів з квадрокоптером для аеророзвідки.На початку червня під час пошукових заходів службовий собака допоміг виявити особисті речі зниклої, а згодом її тіло - у меліоративному каналі між селами Осьмиговичі та Ловище.Після того, як експертиза підтвердила насильницький характер смерті, правоохоронці фактично розпочали розслідування з мінімумом вихідних даних.Після виявлення тіла оперативникам довелося фактично по фрагментах відновлювати обставини події. До розслідування були залучені працівники кількох підрозділів поліції - оперативники карного розшуку, працівники кримінального аналізу, слідчі та співробітники інших служб. Поліцейські перевірили десятки контактів потерпілої, відпрацювали низку версій, встановили та допитали свідків. Попри відсутність очевидних зачіпок, послідовна робота правоохоронців дозволила встановити всі обставини злочину й особу підозрюваного.Ним виявився 36-річний житель сусіднього села, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за низку тяжких злочинів, зокрема за зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, хуліганство, грабіж та інші злочини.Як розповіли свідки, чоловік з’явився у населеному пункті саме в період зникнення односельчанки. Під час подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці зібрали докази його причетності до вчинення злочину. Після скоєння вбивства він намагався уникнути відповідальності та переховувався на території іншої області.Поліцейські встановили його місце знаходження і затримали в порядку ст. 615 КПК України. За процесуального керівництва обласної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою. Наразі у справі триває досудове розслідування, призначено та проводиться низка судових експертиз, результати яких допоможуть встановити всі обставини злочину та закріпити доказову базу.