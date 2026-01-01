На війні загинув воїн з Луцька Олександр Смалюх
Сьогодні, 15:47
Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Олександр Смалюх.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.
Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.
Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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