На війні загинув воїн з Луцька Олександр Смалюх

Олександр Смалюх.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.



Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанинПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.

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