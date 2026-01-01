На війні загинув воїн з Луцька Олександр Смалюх

На війні загинув воїн з Луцька Олександр Смалюх
Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Олександр Смалюх.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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