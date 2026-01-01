Відійшла у вічність багаторічна завуч Баївського ліцею Ольга Веремійчик

У Баївському ліцеї Боратинської сільської ради повідомили про важку втрату — відійшла у вічність заступниця директора з навчально-виховної роботи, вчителька математикиСумну звістку оприлюднили на офіційній сторінці закладу.Ольга Іванівна все своє професійне життя пов’язала з Баївським освітнім закладом. Вона працювала вчителькою математики, згодом стала завучем, а також наставницею для молодих педагогів. Колеги відзначають її як уважну, стриману та відповідальну людину.Народилася Ольга Веремійчик 1 травня 1963 року в селі Замостя Маневицького району. У 1985 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут і після цього за направленням розпочала роботу в Баївській школі.Протягом життя вона працювала з учнями сільської школи, поєднуючи педагогічну діяльність із родинним життям. У закладі зазначають, що педагогиня пройшла через складні особисті випробування, однак залишалася сильною та відданою своїй справі.Колеги висловили щирі співчуття рідним та близьким: