Відійшла у вічність багаторічна завуч Баївського ліцею Ольга Веремійчик
Сьогодні, 15:58
У Баївському ліцеї Боратинської сільської ради повідомили про важку втрату — відійшла у вічність заступниця директора з навчально-виховної роботи, вчителька математики Веремійчик Ольга Іванівна.
Сумну звістку оприлюднили на офіційній сторінці закладу.
Ольга Іванівна все своє професійне життя пов’язала з Баївським освітнім закладом. Вона працювала вчителькою математики, згодом стала завучем, а також наставницею для молодих педагогів. Колеги відзначають її як уважну, стриману та відповідальну людину.
Народилася Ольга Веремійчик 1 травня 1963 року в селі Замостя Маневицького району. У 1985 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут і після цього за направленням розпочала роботу в Баївській школі.
Протягом життя вона працювала з учнями сільської школи, поєднуючи педагогічну діяльність із родинним життям. У закладі зазначають, що педагогиня пройшла через складні особисті випробування, однак залишалася сильною та відданою своїй справі.
Колеги висловили щирі співчуття рідним та близьким: «Прощавайте, Ольго Іванівно. Легких хмаринок. Ми завжди нестимемо світлу пам’ять про Ваше велике серце. Нехай пухом буде земля. Вічна пам’ять Вам, наша учителько, колего, наставнице і подруго».
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Сумну звістку оприлюднили на офіційній сторінці закладу.
Ольга Іванівна все своє професійне життя пов’язала з Баївським освітнім закладом. Вона працювала вчителькою математики, згодом стала завучем, а також наставницею для молодих педагогів. Колеги відзначають її як уважну, стриману та відповідальну людину.
Народилася Ольга Веремійчик 1 травня 1963 року в селі Замостя Маневицького району. У 1985 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут і після цього за направленням розпочала роботу в Баївській школі.
Протягом життя вона працювала з учнями сільської школи, поєднуючи педагогічну діяльність із родинним життям. У закладі зазначають, що педагогиня пройшла через складні особисті випробування, однак залишалася сильною та відданою своїй справі.
Колеги висловили щирі співчуття рідним та близьким: «Прощавайте, Ольго Іванівно. Легких хмаринок. Ми завжди нестимемо світлу пам’ять про Ваше велике серце. Нехай пухом буде земля. Вічна пам’ять Вам, наша учителько, колего, наставнице і подруго».
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