«Крим перетвориться на острів». Федоров анонсував логістичний локдаун для росії

Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян.



Про це він сказав у інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING, пише



«По суті, відбувається ізоляція Криму дронами. І найближчим часом має такий вигляд, що Крим перетвориться на острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян», — наголосив Федоров.



Міністр розповів, що масштабне постачання безпілотників на передову стало можливим завдяки «ризикованому» рішенню щодо фінансування, яке в лютому підтримав президент. Через брак коштів та затримки з міжнародною допомогою, Міноборони переспрямувало внутрішні гроші з кінця бюджетного року на термінові закупівлі.



«Ми за 4 місяці закупили більше дронів, ніж за увесь минулий рік. І, увага, на чому ми зробили акцент — на дронах з оптоволокном, на middle strike. І законтрактували їх на 300% більше, ніж за увесь минулий рік вже. Але ми тільки почали контрактування. Ми ще продовжуємо роботу по middle strike», — розповів очільник відомства.



Окрім цього, Міноборони запускає програму «логістичного локдауну» для окупантів через пряме фінансування військових частин.



«Для росіян починається пекло», — підсумував Федоров.



Раніше командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Україна може ізолювати Крим, узявши під повний контроль ключову автомагістраль «Новоросія».



Також оператори безпілотників 3 полку Сил спеціальних операцій (ССО) повідомили, що взяли під повітряний контроль логістичні шляхи на важливому для окупантів маршруті Мелітополь — Чонгар.

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