«Крим перетвориться на острів». Федоров анонсував логістичний локдаун для росії
Сьогодні, 16:50
Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян.
Про це він сказав у інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING, пише Громадське.
«По суті, відбувається ізоляція Криму дронами. І найближчим часом має такий вигляд, що Крим перетвориться на острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян», — наголосив Федоров.
Міністр розповів, що масштабне постачання безпілотників на передову стало можливим завдяки «ризикованому» рішенню щодо фінансування, яке в лютому підтримав президент. Через брак коштів та затримки з міжнародною допомогою, Міноборони переспрямувало внутрішні гроші з кінця бюджетного року на термінові закупівлі.
«Ми за 4 місяці закупили більше дронів, ніж за увесь минулий рік. І, увага, на чому ми зробили акцент — на дронах з оптоволокном, на middle strike. І законтрактували їх на 300% більше, ніж за увесь минулий рік вже. Але ми тільки почали контрактування. Ми ще продовжуємо роботу по middle strike», — розповів очільник відомства.
Окрім цього, Міноборони запускає програму «логістичного локдауну» для окупантів через пряме фінансування військових частин.
«Для росіян починається пекло», — підсумував Федоров.
Раніше командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Україна може ізолювати Крим, узявши під повний контроль ключову автомагістраль «Новоросія».
Також оператори безпілотників 3 полку Сил спеціальних операцій (ССО) повідомили, що взяли під повітряний контроль логістичні шляхи на важливому для окупантів маршруті Мелітополь — Чонгар.
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Про це він сказав у інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING, пише Громадське.
«По суті, відбувається ізоляція Криму дронами. І найближчим часом має такий вигляд, що Крим перетвориться на острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян», — наголосив Федоров.
Міністр розповів, що масштабне постачання безпілотників на передову стало можливим завдяки «ризикованому» рішенню щодо фінансування, яке в лютому підтримав президент. Через брак коштів та затримки з міжнародною допомогою, Міноборони переспрямувало внутрішні гроші з кінця бюджетного року на термінові закупівлі.
«Ми за 4 місяці закупили більше дронів, ніж за увесь минулий рік. І, увага, на чому ми зробили акцент — на дронах з оптоволокном, на middle strike. І законтрактували їх на 300% більше, ніж за увесь минулий рік вже. Але ми тільки почали контрактування. Ми ще продовжуємо роботу по middle strike», — розповів очільник відомства.
Окрім цього, Міноборони запускає програму «логістичного локдауну» для окупантів через пряме фінансування військових частин.
«Для росіян починається пекло», — підсумував Федоров.
Раніше командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Україна може ізолювати Крим, узявши під повний контроль ключову автомагістраль «Новоросія».
Також оператори безпілотників 3 полку Сил спеціальних операцій (ССО) повідомили, що взяли під повітряний контроль логістичні шляхи на важливому для окупантів маршруті Мелітополь — Чонгар.
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