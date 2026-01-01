У Луцьку відновили подачу гарячої води після ремонту тепломережі на Кравчука

У Луцьку відновили подачу гарячої води після ремонту тепломережі на Кравчука
У Луцьку відновили подачу гарячої води для споживачів центральних теплових пунктів на вул. Кравчука, 19-Л та 26-В після часткового завершення реконструкції магістральної теплової мережі. Гаряче водопостачання призупинили ще 4 травня у зв’язку з реконструкцією.

Завершити роботи планували до кінця травня, однак терміни змістили через обсяг і складність робіт, повідомив у коментарі misto.media речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.

Реконструкцію поділили на дві частини між трьома тепловими камерами. Після завершення робіт на першій із них стало можливим відновлення гарячого водопостачання.

З четверга, 18 червня, гарячу воду подали мешканцям 27 будинків, а також у ДНЗ № 19 та ліцей № 26. Йдеться про будинки за адресами:

вул. Воїнів-Афганців;

вул. Кравчука;

просп. Соборності;

вул. Конякіна.

Реконструкція мережі триває і надалі, однак це вже не впливатиме на подачу гарячої води споживачам, підключеним до цих центральних теплових пунктів.

Загальна протяжність мережі, яку оновлюють, становить 618 метрів. Вартість робіт — 33,5 мільйона гривень.

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Теги: Луцьк, гаряча вода
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