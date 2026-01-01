У Луцьку відновили подачу гарячої води після ремонту тепломережі на Кравчука
Сьогодні, 17:07
У Луцьку відновили подачу гарячої води для споживачів центральних теплових пунктів на вул. Кравчука, 19-Л та 26-В після часткового завершення реконструкції магістральної теплової мережі. Гаряче водопостачання призупинили ще 4 травня у зв’язку з реконструкцією.
Завершити роботи планували до кінця травня, однак терміни змістили через обсяг і складність робіт, повідомив у коментарі misto.media речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
Реконструкцію поділили на дві частини між трьома тепловими камерами. Після завершення робіт на першій із них стало можливим відновлення гарячого водопостачання.
З четверга, 18 червня, гарячу воду подали мешканцям 27 будинків, а також у ДНЗ № 19 та ліцей № 26. Йдеться про будинки за адресами:
вул. Воїнів-Афганців;
вул. Кравчука;
просп. Соборності;
вул. Конякіна.
Реконструкція мережі триває і надалі, однак це вже не впливатиме на подачу гарячої води споживачам, підключеним до цих центральних теплових пунктів.
Загальна протяжність мережі, яку оновлюють, становить 618 метрів. Вартість робіт — 33,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Завершити роботи планували до кінця травня, однак терміни змістили через обсяг і складність робіт, повідомив у коментарі misto.media речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
Реконструкцію поділили на дві частини між трьома тепловими камерами. Після завершення робіт на першій із них стало можливим відновлення гарячого водопостачання.
З четверга, 18 червня, гарячу воду подали мешканцям 27 будинків, а також у ДНЗ № 19 та ліцей № 26. Йдеться про будинки за адресами:
вул. Воїнів-Афганців;
вул. Кравчука;
просп. Соборності;
вул. Конякіна.
Реконструкція мережі триває і надалі, однак це вже не впливатиме на подачу гарячої води споживачам, підключеним до цих центральних теплових пунктів.
Загальна протяжність мережі, яку оновлюють, становить 618 метрів. Вартість робіт — 33,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відновили подачу гарячої води після ремонту тепломережі на Кравчука
Сьогодні, 17:07
Український військовий, перебуваючи в полоні, знущався над іншими воїнами ЗСУ, – СБУ
Сьогодні, 16:03
На війні загинув воїн з Луцька Олександр Смалюх
Сьогодні, 15:47