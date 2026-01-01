У Луцьку відновили подачу гарячої води після ремонту тепломережі на Кравчука





Завершити роботи планували до кінця травня, однак терміни змістили через обсяг і складність робіт, повідомив у коментарі Антон Безносиков.



Реконструкцію поділили на дві частини між трьома тепловими камерами. Після завершення робіт на першій із них стало можливим відновлення гарячого водопостачання.



З четверга, 18 червня, гарячу воду подали мешканцям 27 будинків, а також у ДНЗ № 19 та ліцей № 26. Йдеться про будинки за адресами:



вул. Воїнів-Афганців;



вул. Кравчука;



просп. Соборності;



вул. Конякіна.



Реконструкція мережі триває і надалі, однак це вже не впливатиме на подачу гарячої води споживачам, підключеним до цих центральних теплових пунктів.



Загальна протяжність мережі, яку оновлюють, становить 618 метрів. Вартість робіт — 33,5 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відновили подачу гарячої води для споживачів центральних теплових пунктів на вул. Кравчука, 19-Л та 26-В після часткового завершення реконструкції магістральної теплової мережі. Гаряче водопостачання призупинили ще 4 травня у зв’язку з реконструкцією.Завершити роботи планували до кінця травня, однак терміни змістили через обсяг і складність робіт, повідомив у коментарі misto.media речник ДКП «Луцьктепло»Реконструкцію поділили на дві частини між трьома тепловими камерами. Після завершення робіт на першій із них стало можливим відновлення гарячого водопостачання.З четверга, 18 червня, гарячу воду подали мешканцям 27 будинків, а також у ДНЗ № 19 та ліцей № 26. Йдеться про будинки за адресами:вул. Воїнів-Афганців;вул. Кравчука;просп. Соборності;вул. Конякіна.Реконструкція мережі триває і надалі, однак це вже не впливатиме на подачу гарячої води споживачам, підключеним до цих центральних теплових пунктів.Загальна протяжність мережі, яку оновлюють, становить 618 метрів. Вартість робіт — 33,5 мільйона гривень.

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