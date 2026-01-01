Олімпіада геніїв у США: школярка з Волині стала призеркою за картину про «швидку моду»

Поліна Черненко здобула бронзову нагороду у світовому фіналі GENIUS Olympiad 2026 за проєкт "Під глянцем".



Її робота змагалася у категорії "Мистецтво (змішана техніка)", розповіла



"Моя робота розповідає про те, що приховано за красивою картинкою швидкої моди та світу моди загалом. Ця тема є близькою для мене, тому що я захоплююсь модою і займаюся дизайном", – сказала волинянка.



Учениця Княгининівського ліцею Поліна Черненко здобула бронзову нагороду у світовому фіналі GENIUS Olympiad 2026 за проєкт "Під глянцем".



Її робота змагалася у категорії "Мистецтво (змішана техніка)", розповіла Суспільному школярка.



"Моя робота розповідає про те, що приховано за красивою картинкою швидкої моди та світу моди загалом. Ця тема є близькою для мене, тому що я захоплююсь модою і займаюся дизайном", – сказала волинянка.



"Під глянцем" Поліни Черненко, червень 2026 року. Поліна Черненко

Дівчині подобається шити й переробляти старий одяг у нові речі. Тему раціонального використання ресурсів і їх повторного життя, школярка прагнула показати й через вибір матеріалів для роботи.



"Ця картина — це змішана техніка. Я використала кольоровий і акварельний папір, гуашеві фарби, лайнери, олійну пастель, також вирізки з дитячого журналу про моду, намистини зі старих браслетів та клаптики тканин", – додала Поліна Черненко.



Після затвердження теми, вона подала роботу на GENIUS Olympiad 2026. Фінальний етап олімпіади відбувся у США та об’єднав представників 79 країн світу, які презентували 892 проєкти у галузях науки, технологій, мистецтва та екології.



За результатами фіналу українська команда здобула 19 нагород, серед яких і бронзова медаль Поліни Черненко.



Загалом Україну на міжнародному форумі представляли 39 переможців національного етапу GENIUS Olympiad Ukraine. Серед них були ще чотири одинадцятикласниці з Волині: учениця Княгининівського ліцею Владислава Величко, Старовижівського ліцею Марія Ящук, ліцею імені Олени Пчілки міста Ковеля Софія Омельянчук та Дарія Тарасіч.



Довідково: GENIUS Olympiad Ukraine – один із наймасштабніших міжнародних конкурсів науково-екологічного спрямування, заснований у Сполучених Штатах Америки у 2011 році. В Україні цей конкурс проводиться 5 років, і за цей час волинські школярі стабільно демонструють високі результати.



Зокрема, чотири рази учасники з Волині представляли Україну на міжнародному фіналі у США. У доробку області на світовому рівні – три бронзові нагороди, а також золота медаль у категорії робототехніки, здобута у 2024 році.



Ювілейний український фінал цьогоріч відбувся з 20 по 23 лютого у місті Іршава на Закарпатті. Його організовує національний центр Малої академії наук України, який першим у світі отримав ліцензію на проведення національного відбору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учениця Княгининівського ліцеюздобула бронзову нагороду у світовому фіналі GENIUS Olympiad 2026 за проєкт "Під глянцем".Її робота змагалася у категорії "Мистецтво (змішана техніка)", розповіла Суспільному школярка."Моя робота розповідає про те, що приховано за красивою картинкою швидкої моди та світу моди загалом. Ця тема є близькою для мене, тому що я захоплююсь модою і займаюся дизайном", – сказала волинянка.Учениця Княгининівського ліцею Поліна Черненко здобула бронзову нагороду у світовому фіналі GENIUS Olympiad 2026 за проєкт "Під глянцем".Її робота змагалася у категорії "Мистецтво (змішана техніка)", розповіла Суспільному школярка."Моя робота розповідає про те, що приховано за красивою картинкою швидкої моди та світу моди загалом. Ця тема є близькою для мене, тому що я захоплююсь модою і займаюся дизайном", – сказала волинянка."Під глянцем" Поліни Черненко, червень 2026 року. Поліна ЧерненкоДівчині подобається шити й переробляти старий одяг у нові речі. Тему раціонального використання ресурсів і їх повторного життя, школярка прагнула показати й через вибір матеріалів для роботи."Ця картина — це змішана техніка. Я використала кольоровий і акварельний папір, гуашеві фарби, лайнери, олійну пастель, також вирізки з дитячого журналу про моду, намистини зі старих браслетів та клаптики тканин", – додала Поліна Черненко.Після затвердження теми, вона подала роботу на GENIUS Olympiad 2026. Фінальний етап олімпіади відбувся у США та об’єднав представників 79 країн світу, які презентували 892 проєкти у галузях науки, технологій, мистецтва та екології.За результатами фіналу українська команда здобула 19 нагород, серед яких і бронзова медаль Поліни Черненко.Загалом Україну на міжнародному форумі представляли 39 переможців національного етапу GENIUS Olympiad Ukraine. Серед них були ще чотири одинадцятикласниці з Волині: учениця Княгининівського ліцею Владислава Величко, Старовижівського ліцею Марія Ящук, ліцею імені Олени Пчілки міста Ковеля Софія Омельянчук та Дарія Тарасіч.Довідково: GENIUS Olympiad Ukraine – один із наймасштабніших міжнародних конкурсів науково-екологічного спрямування, заснований у Сполучених Штатах Америки у 2011 році. В Україні цей конкурс проводиться 5 років, і за цей час волинські школярі стабільно демонструють високі результати.Зокрема, чотири рази учасники з Волині представляли Україну на міжнародному фіналі у США. У доробку області на світовому рівні – три бронзові нагороди, а також золота медаль у категорії робототехніки, здобута у 2024 році.Ювілейний український фінал цьогоріч відбувся з 20 по 23 лютого у місті Іршава на Закарпатті. Його організовує національний центр Малої академії наук України, який першим у світі отримав ліцензію на проведення національного відбору.

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