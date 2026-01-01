Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 19 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 19 червня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 19 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

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