Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 19 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 19 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.
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