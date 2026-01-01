Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 19 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 19 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 19 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 19 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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