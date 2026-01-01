Шість підприємств з Волині отримали 5,7 мільйона гривень від держави
Сьогодні, 21:16
Шість фермерських господарств Волинської області отримали фінансову підтримку за урядовою програмою безвідсоткових кредитів. Загальна сума спрямованих коштів становить 5,7 млн гривень.
Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку.
Фінансування отримали аграрії, які успішно пройшли конкурсний відбір та подали заявки через Державний аграрний реєстр.
Отримані кошти є цільовими та будуть використані фермерами для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва. Кредити надано терміном до 5 років із обов’язковим забезпеченням виконання зобов’язань (заставою).
Наразі в Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок на новий етап програми безвідсоткових кредитів (до 1 млн грн на одне господарство). Долучайтеся до програми. Прийом документів триває до 2 липня 2026 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку.
Фінансування отримали аграрії, які успішно пройшли конкурсний відбір та подали заявки через Державний аграрний реєстр.
Отримані кошти є цільовими та будуть використані фермерами для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва. Кредити надано терміном до 5 років із обов’язковим забезпеченням виконання зобов’язань (заставою).
Наразі в Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок на новий етап програми безвідсоткових кредитів (до 1 млн грн на одне господарство). Долучайтеся до програми. Прийом документів триває до 2 липня 2026 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі футболістки поїдуть на турнір у Швецію. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Шість підприємств з Волині отримали 5,7 мільйона гривень від держави
Сьогодні, 21:16
На Волині скажена лисиця показала чоловіка на його подвір'ї
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 19 червня
Сьогодні, 20:00