Шість підприємств з Волині отримали 5,7 мільйона гривень від держави

Шість підприємств з Волині отримали 5,7 мільйона гривень від держави
Шість фермерських господарств Волинської області отримали фінансову підтримку за урядовою програмою безвідсоткових кредитів. Загальна сума спрямованих коштів становить 5,7 млн гривень.

Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку.

Фінансування отримали аграрії, які успішно пройшли конкурсний відбір та подали заявки через Державний аграрний реєстр.

Отримані кошти є цільовими та будуть використані фермерами для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва. Кредити надано терміном до 5 років із обов’язковим забезпеченням виконання зобов’язань (заставою).

Наразі в Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок на новий етап програми безвідсоткових кредитів (до 1 млн грн на одне господарство). Долучайтеся до програми. Прийом документів триває до 2 липня 2026 року.

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Теги: Волинь, Луцьк, допомога, гроші, уряд
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