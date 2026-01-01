Шість підприємств з Волині отримали 5,7 мільйона гривень від держави

Шість фермерських господарств Волинської області отримали фінансову підтримку за урядовою програмою безвідсоткових кредитів. Загальна сума спрямованих коштів становить 5,7 млн гривень.Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку.Фінансування отримали аграрії, які успішно пройшли конкурсний відбір та подали заявки через Державний аграрний реєстр.Отримані кошти є цільовими та будуть використані фермерами для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва. Кредити надано терміном до 5 років із обов’язковим забезпеченням виконання зобов’язань (заставою).Наразі в Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок на новий етап програми безвідсоткових кредитів (до 1 млн грн на одне господарство). Долучайтеся до програми. Прийом документів триває до 2 липня 2026 року.