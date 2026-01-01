Луцькі футболістки поїдуть на турнір у Швецію. ФОТО, ВІДЕО
18 червня, 22:38
Секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода вручила комплект футбольної форми гравчиням команди “Амазонка” (Луцьк). З 22 по 29 червня дівчата візьмуть участь у міжнародному турнірі «Piteå Summer Games» в м. Пітео (Королівство Швеція).
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
36-ий турнір Літніх Ігор в Пітео – один з найбільших молодіжних футбольних турнірів Швеції. Там змагатимуться більше 900 команд з 15 країн світу. Усі витрати на перельоти, проживання та харчування для 20 осіб з Луцька покриває сторона, що приймає.
У складі ФК «Амазонка» (Луцьк) на футбольних полях Швеції виступатиме 14 дівчат. Разом з ними на змагання полетять троє батьків, один медичний працівник та два тренери.
У минулому році луцькі футболістки на цьому ж турнірі очолювали святкову ходу під час урочистого відкриття змагань, а на футбольному полі виграли усі матчі у своїй категорії.
“Бажаємо вам перемоги на будь-яких змаганнях будь-якого рівня. Яким би не був результат, знайте, що ми вас уже любимо та пишаємось вами. Спорт - це тяжко, це щоденна перемога над собою, але, не зважаючи ні на що, ви перемагаєте самі себе щодня: ходите на тренування та показуєте достойні результати. Ми вами пишаємось та бажаємо успіхів”, - привітала футболісток Катерина Шкльода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
36-ий турнір Літніх Ігор в Пітео – один з найбільших молодіжних футбольних турнірів Швеції. Там змагатимуться більше 900 команд з 15 країн світу. Усі витрати на перельоти, проживання та харчування для 20 осіб з Луцька покриває сторона, що приймає.
У складі ФК «Амазонка» (Луцьк) на футбольних полях Швеції виступатиме 14 дівчат. Разом з ними на змагання полетять троє батьків, один медичний працівник та два тренери.
У минулому році луцькі футболістки на цьому ж турнірі очолювали святкову ходу під час урочистого відкриття змагань, а на футбольному полі виграли усі матчі у своїй категорії.
“Бажаємо вам перемоги на будь-яких змаганнях будь-якого рівня. Яким би не був результат, знайте, що ми вас уже любимо та пишаємось вами. Спорт - це тяжко, це щоденна перемога над собою, але, не зважаючи ні на що, ви перемагаєте самі себе щодня: ходите на тренування та показуєте достойні результати. Ми вами пишаємось та бажаємо успіхів”, - привітала футболісток Катерина Шкльода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцькі футболістки поїдуть на турнір у Швецію. ФОТО, ВІДЕО
18 червня, 22:38
Двоє волинян у складі збірної України поїдуть на чемпіонат Європи
18 червня, 21:57
Шість підприємств з Волині отримали 5,7 мільйона гривень від держави
18 червня, 21:16