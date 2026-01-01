Львівська дизайнерка подарувала Папі Римському іменну вишиванку. ФОТО

Галина Шуневич, перебуваючи у Ватикані, передала для Папи Римського Лева XVI власноруч створену іменну вишиванку.



«Вишиванка – це частина українця. Це вже є глибоко в нас», – зазначила в інтерв’ю для ватиканських медіа українська модельєрка Галина Шуневич, - пише

Українська майстриня Галина Шуневич створює авторські вишиванки, які сьогодні носять уже 19 світових лідерів. Її проєкт «Вишиванка для Президента» народився навесні 2022 року з простого бажання подякувати іноземним діячам за підтримку України. Попри технічну та юридичну освіту, майстриня повністю присвятила себе цій справі й у середу, 17 червня 2026 р., під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані особисто передала персоналізовану сорочку Папі Леву XIV. В інтерв'ю для ватиканських медіа вона розповіла, як виникла ця ідея, про особливості роботи над замовленнями, зустріч зі Святішим Отцем та про те, чому вишиванка стала для українців важливим символом єднання на власному культурному фронті.



Галина Шуневич народилася у містечку Старий Самбір на Львівщині. Першу освіту вона здобула у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «інженер-системотехнік», а згодом отримала ще й другу – юридичну. Однак життя внесло свої корективи, і сьогодні майстриня створює авторські вишиванки. «Коли мене запитують, як усе це поєдналося, я й сама дивуюся: за дипломами логіка зовсім не складається! Але, напевно, я просто народилася з вишивкою», – розповідає вона, згадуючи свою маму, яка завжди вишивала – і для дому, і для церкви.



Згадуючи 90-ті роки, модельєрка зазначає, що вже тоді замислювалася над створенням одягу, експериментувала з вільноходовою вишивкою на швейній машинці, прикрашала сукні своїм донькам. Потім життя закрутилося, і цю мрію довелося відкласти. «Та коли прийшов час, я твердо вирішила: хочу робити те, від чого отримую справжнє задоволення. Почала творити», – підкреслює вона.



Натхнення та ідеї шукати не потрібно, вони приходять самі. Попри технічну та юридичну освіту, Галина Шуневич відкрила себе як творчу людину. «Створення вишитого одягу та культурна дипломатія – це те, чим я зараз дихаю і живу», – ділиться вона. Саме в рамках культурної дипломатії народився проєкт «Вишиванка для Президента» – ідея дарувати українські вишиті вироби світовим лідерам та державним діячам.



Кава на кухні та 19 світових лідерів

Задум для цього проєкту, за словами дизайнерки, народився дуже просто – у квітні 2022 року на кухні під час перегляду новин за кавою. Тоді повідомляли про приїзд потягом до Києва Бориса Джонсона. «Я дивилася на екран і думала: “Якось треба йому особисто подякувати від нас”. А що мені найближче? Звісно, вишивка. З цієї думки все й закрутилося», – згадує вона.



Після цього почалися різні контакти з посольствами та українськими громадами за кордоном. Проєкт почав швидко набирати обертів. На сьогодні вже 19 світових лідерів мають українські вишиванки. Серед них: президенти Литви та Латвії, очільник Естонії, колишній президент Польщі Анджей Дуда, колишня президентка Словаччини Зузана Чапутова, Джо Байден, Борис Джонсон, Джастін Трюдо, міністр міграції Канади, Христя Фріланд, експрем’єр Японії та прем'єр-міністр Малайзії. І, звісно, Президент України Володимир Зеленський має дві вишиванки від майстрині – білу та чорну.



Ділячись творчими задумами, українська майстриня Галина Шуневич зазначає, що для світових лідерів вона обрала класичний білий колір сорочок із гармонійним спільним орнаментом. За її словами, білизна полотна уособлює шляхетність і душевну чистоту, що відразу відгукується у серці. Головна ж мрія дизайнерки – настання довгоочікуваного миру, коли поважні гості зможуть відвідати Україну та єдиною родиною зробити спільне фото, одягнені в сорочки, що стали видимим знаком міжнародної солідарності.



Вишита сорочка для Папи Римського

Культурна дипломатія української дизайнерки знайшла відгук і в Парижі. Під час відвідин французької столиці Галина Шуневич разом із подругою змогла відшукати шлях до Єлисейського палацу, щоб передати дарунок для глави держави. Попри суворі заходи безпеки та мовний бар'єр, майстрині вдалося привернути увагу військової варти й вручити вишивану сорочку для Еммануеля Макрона. Невдовзі на адресу дизайнерки надійшов офіційний лист-подяка від Президента Франції, у якому він висловив солідарність із українським народом, що стало для майстрині джерелом натхнення.



У середу, 17 червня, Галині Шуневич вдалося зустрітися з Папою Левом XIV та подарувати йому вишиту сорочку. Після тривалих переговорів та контактів, завдяки Апостольському нунцію архиєпископу Вісвальдасу Кульбокасу, майстрині вдалося приїхати до Ватикану, щоби особисто передати подарунок.



До кожної вишитої сорочки вона готує текстильну візитівку – вишиває сувенірне серце, де з одного боку вишито назви двох країн (наприклад, «Ватикан – Україна»), а з іншого – залишає свої контакти. До сорочки для Папи Галина Шуневич написала також власноруч лист, де розповіла про свою місію, проєкт та подякувала за молитви за Україну. «Коли під час аудієнції підійшла моя черга і я сказала Папі «Слава Україні», він неймовірно зрадів. Вигукнув: «Україна!». На душі одразу стало так тепло. Я коротко представилася, розповіла про проєкт, попросила благословення. Він посміхнувся і благословив мене», – згадує вона.



На запитання, чим для майстрині є вишивка, вона відповіла коротко: «Це моє життя!». Це колосальна праця, у яку вона вкладає не просто час чи фінанси, а всю свою душу. Весь процес починається з комп'ютера, де Галина Шуневич розробляє дизайн. Для вишивки використовується машинка, але в сорочки для світових лідерів майстриня додає багато авторських змін. Потім усе вирізається вручну, і кожну сорочку від першого до останнього стібка вона зшиває сама.



«Оскільки я не професійна швачка, робота над одним виробом займає близько тижня. Найскладніше – це вгадати з розміром, адже шию я виключно по фотографіях! Мій чоловік у цьому процесі – головний манекен», – розповідає вона, всміхаючись. Сорочка для Папи Лева продумана до найменших дрібниць: зроблена з коміром-стійкою, зі срібними запонками з українським тризубом. А на рукаві вишито «Pope Leo XIV», щоб це був персоналізований, унікальний подарунок.



Попри те, що останнім часом майстриня багато подорожує по фейшн-віках – представляла колекції в Парижі, Нью-Йорку, Кракові, Торонто – вона живе в Україні. Її майстерня розташована на Прикарпатті, біля самого лісу. Все навколо насичене чистим гірським повітрям. Більше того, перед шиттям майстриня обов'язково вимочує всі тканини у чистій джерельній гірській воді.



Культурний фронт і вишиванка як маніфест

Війна – це надважкий час для кожного українця. За словами майстрині, її тримає і мотивує одна чітка думка: це не буде вічно, все закінчиться перемогою України. На її думку, не можна просто сидіти в хаті й чекати завершення війни – потрібно працювати, щоб світ бачив і розумів українців. Іноземців інколи дивує, що попри війну люди в Україні продовжують жити, шити та творити. Для Галини Шуневич це принципова позиція: не залишатися пасивними, а діяти задля спільної перемоги. Вона переконана, що кожен має працювати на своєму фронті, і створення вишиванок – це її особистий важливий внесок.



«Вишиванка – це частина українця. Це вже є глибоко в нас», – підкреслює Галина Шуневич і відзначає, що з 2022 року значно зріс інтерес та попит на вишиті сорочки. «Зростає також зацікавлення з боку іноземців. Це прагнення бодай так підтримати Україну: щось купити, замовити й носити українську вишиванку. Це дуже приємно!». Майстриня згадує, що під час візиту до Ватикану вона йшла зі знайомими вулицею у вишиванках і люди навколо – за акцентом було чути, що іспанці чи португальці – озиралися, посміхалися й впізнавали їх. «На нас не було написано, звідки ми, але по нашому одягу весь світ безпомилково і з повагою зчитує: це йдуть українці», – підкреслила вона.

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Українська майстриня Галина Шуневич створює авторські вишиванки, які сьогодні носять уже 19 світових лідерів. Її проєкт «Вишиванка для Президента» народився навесні 2022 року з простого бажання подякувати іноземним діячам за підтримку України. Попри технічну та юридичну освіту, майстриня повністю присвятила себе цій справі й у середу, 17 червня 2026 р., під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані особисто передала персоналізовану сорочку Папі Леву XIV. В інтерв'ю для ватиканських медіа вона розповіла, як виникла ця ідея, про особливості роботи над замовленнями, зустріч зі Святішим Отцем та про те, чому вишиванка стала для українців важливим символом єднання на власному культурному фронті.Галина Шуневич народилася у містечку Старий Самбір на Львівщині. Першу освіту вона здобула у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «інженер-системотехнік», а згодом отримала ще й другу – юридичну. Однак життя внесло свої корективи, і сьогодні майстриня створює авторські вишиванки. «Коли мене запитують, як усе це поєдналося, я й сама дивуюся: за дипломами логіка зовсім не складається! Але, напевно, я просто народилася з вишивкою», – розповідає вона, згадуючи свою маму, яка завжди вишивала – і для дому, і для церкви.Згадуючи 90-ті роки, модельєрка зазначає, що вже тоді замислювалася над створенням одягу, експериментувала з вільноходовою вишивкою на швейній машинці, прикрашала сукні своїм донькам. Потім життя закрутилося, і цю мрію довелося відкласти. «Та коли прийшов час, я твердо вирішила: хочу робити те, від чого отримую справжнє задоволення. Почала творити», – підкреслює вона.Натхнення та ідеї шукати не потрібно, вони приходять самі. Попри технічну та юридичну освіту, Галина Шуневич відкрила себе як творчу людину. «Створення вишитого одягу та культурна дипломатія – це те, чим я зараз дихаю і живу», – ділиться вона. Саме в рамках культурної дипломатії народився проєкт «Вишиванка для Президента» – ідея дарувати українські вишиті вироби світовим лідерам та державним діячам.Задум для цього проєкту, за словами дизайнерки, народився дуже просто – у квітні 2022 року на кухні під час перегляду новин за кавою. Тоді повідомляли про приїзд потягом до Києва Бориса Джонсона. «Я дивилася на екран і думала: “Якось треба йому особисто подякувати від нас”. А що мені найближче? Звісно, вишивка. З цієї думки все й закрутилося», – згадує вона.Після цього почалися різні контакти з посольствами та українськими громадами за кордоном. Проєкт почав швидко набирати обертів. На сьогодні вже 19 світових лідерів мають українські вишиванки. Серед них: президенти Литви та Латвії, очільник Естонії, колишній президент Польщі Анджей Дуда, колишня президентка Словаччини Зузана Чапутова, Джо Байден, Борис Джонсон, Джастін Трюдо, міністр міграції Канади, Христя Фріланд, експрем’єр Японії та прем'єр-міністр Малайзії. І, звісно, Президент України Володимир Зеленський має дві вишиванки від майстрині – білу та чорну.Ділячись творчими задумами, українська майстриня Галина Шуневич зазначає, що для світових лідерів вона обрала класичний білий колір сорочок із гармонійним спільним орнаментом. За її словами, білизна полотна уособлює шляхетність і душевну чистоту, що відразу відгукується у серці. Головна ж мрія дизайнерки – настання довгоочікуваного миру, коли поважні гості зможуть відвідати Україну та єдиною родиною зробити спільне фото, одягнені в сорочки, що стали видимим знаком міжнародної солідарності.Культурна дипломатія української дизайнерки знайшла відгук і в Парижі. Під час відвідин французької столиці Галина Шуневич разом із подругою змогла відшукати шлях до Єлисейського палацу, щоб передати дарунок для глави держави. Попри суворі заходи безпеки та мовний бар'єр, майстрині вдалося привернути увагу військової варти й вручити вишивану сорочку для Еммануеля Макрона. Невдовзі на адресу дизайнерки надійшов офіційний лист-подяка від Президента Франції, у якому він висловив солідарність із українським народом, що стало для майстрині джерелом натхнення.У середу, 17 червня, Галині Шуневич вдалося зустрітися з Папою Левом XIV та подарувати йому вишиту сорочку. Після тривалих переговорів та контактів, завдяки Апостольському нунцію архиєпископу Вісвальдасу Кульбокасу, майстрині вдалося приїхати до Ватикану, щоби особисто передати подарунок.До кожної вишитої сорочки вона готує текстильну візитівку – вишиває сувенірне серце, де з одного боку вишито назви двох країн (наприклад, «Ватикан – Україна»), а з іншого – залишає свої контакти. До сорочки для Папи Галина Шуневич написала також власноруч лист, де розповіла про свою місію, проєкт та подякувала за молитви за Україну. «Коли під час аудієнції підійшла моя черга і я сказала Папі «Слава Україні», він неймовірно зрадів. Вигукнув: «Україна!». На душі одразу стало так тепло. Я коротко представилася, розповіла про проєкт, попросила благословення. Він посміхнувся і благословив мене», – згадує вона.На запитання, чим для майстрині є вишивка, вона відповіла коротко: «Це моє життя!». Це колосальна праця, у яку вона вкладає не просто час чи фінанси, а всю свою душу. Весь процес починається з комп'ютера, де Галина Шуневич розробляє дизайн. Для вишивки використовується машинка, але в сорочки для світових лідерів майстриня додає багато авторських змін. Потім усе вирізається вручну, і кожну сорочку від першого до останнього стібка вона зшиває сама.«Оскільки я не професійна швачка, робота над одним виробом займає близько тижня. Найскладніше – це вгадати з розміром, адже шию я виключно по фотографіях! Мій чоловік у цьому процесі – головний манекен», – розповідає вона, всміхаючись. Сорочка для Папи Лева продумана до найменших дрібниць: зроблена з коміром-стійкою, зі срібними запонками з українським тризубом. А на рукаві вишито «Pope Leo XIV», щоб це був персоналізований, унікальний подарунок.Попри те, що останнім часом майстриня багато подорожує по фейшн-віках – представляла колекції в Парижі, Нью-Йорку, Кракові, Торонто – вона живе в Україні. Її майстерня розташована на Прикарпатті, біля самого лісу. Все навколо насичене чистим гірським повітрям. Більше того, перед шиттям майстриня обов'язково вимочує всі тканини у чистій джерельній гірській воді.Культурний фронт і вишиванка як маніфестВійна – це надважкий час для кожного українця. За словами майстрині, її тримає і мотивує одна чітка думка: це не буде вічно, все закінчиться перемогою України. На її думку, не можна просто сидіти в хаті й чекати завершення війни – потрібно працювати, щоб світ бачив і розумів українців. Іноземців інколи дивує, що попри війну люди в Україні продовжують жити, шити та творити. Для Галини Шуневич це принципова позиція: не залишатися пасивними, а діяти задля спільної перемоги. Вона переконана, що кожен має працювати на своєму фронті, і створення вишиванок – це її особистий важливий внесок.«Вишиванка – це частина українця. Це вже є глибоко в нас», – підкреслює Галина Шуневич і відзначає, що з 2022 року значно зріс інтерес та попит на вишиті сорочки. «Зростає також зацікавлення з боку іноземців. Це прагнення бодай так підтримати Україну: щось купити, замовити й носити українську вишиванку. Це дуже приємно!». Майстриня згадує, що під час візиту до Ватикану вона йшла зі знайомими вулицею у вишиванках і люди навколо – за акцентом було чути, що іспанці чи португальці – озиралися, посміхалися й впізнавали їх. «На нас не було написано, звідки ми, але по нашому одягу весь світ безпомилково і з повагою зчитує: це йдуть українці», – підкреслила вона.

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