Діти загиблих Героїв з Луцької громади відпочиватимуть в Польщі
Сьогодні, 01:15
Відбулася зустріч із сім’ями загиблих Героїв та зниклих безвісти військовослужбовців, під час якої було узгоджено організаційні питання щодо оздоровлення та відпочинку дітей у Польщі.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Завдяки співпраці Луцької міської ради з американськими партнерами цього року буде організовано спеціальне таборування для дітей.
Програма спрямована на подолання психологічних травм, емоційне відновлення, підтримку ментального здоров’я та створення безпечного середовища для спілкування, розвитку й нових вражень.
На дітей чекають цікаві активності, культурна програма, нові знайомства та можливість провести час у турботливій атмосфері.
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Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Завдяки співпраці Луцької міської ради з американськими партнерами цього року буде організовано спеціальне таборування для дітей.
Програма спрямована на подолання психологічних травм, емоційне відновлення, підтримку ментального здоров’я та створення безпечного середовища для спілкування, розвитку й нових вражень.
На дітей чекають цікаві активності, культурна програма, нові знайомства та можливість провести час у турботливій атмосфері.
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