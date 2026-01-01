Діти загиблих Героїв з Луцької громади відпочиватимуть в Польщі

Діти загиблих Героїв з Луцької громади відпочиватимуть в Польщі
Відбулася зустріч із сім’ями загиблих Героїв та зниклих безвісти військовослужбовців, під час якої було узгоджено організаційні питання щодо оздоровлення та відпочинку дітей у Польщі.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Завдяки співпраці Луцької міської ради з американськими партнерами цього року буде організовано спеціальне таборування для дітей.

Програма спрямована на подолання психологічних травм, емоційне відновлення, підтримку ментального здоров’я та створення безпечного середовища для спілкування, розвитку й нових вражень.

На дітей чекають цікаві активності, культурна програма, нові знайомства та можливість провести час у турботливій атмосфері.

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Теги: Волинь, Луцьк, війна, діти загиблих, Польща, відпочинок
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