Діти загиблих Героїв з Луцької громади відпочиватимуть в Польщі

Відбулася зустріч із сім’ями загиблих Героїв та зниклих безвісти військовослужбовців, під час якої було узгоджено організаційні питання щодо оздоровлення та відпочинку дітей у Польщі.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Завдяки співпраці Луцької міської ради з американськими партнерами цього року буде організовано спеціальне таборування для дітей.Програма спрямована на подолання психологічних травм, емоційне відновлення, підтримку ментального здоров’я та створення безпечного середовища для спілкування, розвитку й нових вражень.На дітей чекають цікаві активності, культурна програма, нові знайомства та можливість провести час у турботливій атмосфері.