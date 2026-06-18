Президентка Єврокомісії сподівається, що вступ України до ЄС пришвидшиться влітку
Сьогодні, 03:41
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України.
Про це вона сказала після прибуття на засідання Європейської ради у Брюсселі, передає "Європейська правда".
Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено у понеділок на Міжурядовій конференції в Люксембурзі.
Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа.
"Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов’язання, ми теж маємо виконувати свої", – заявила посадовиця.
Президент Володимир Зеленський розраховує, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту п'ять кластерів.
Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 17 червня розпочала технічну підготовку до відкриття кластерів 2-6 для України та Молдови.
Водночас, за даними "ЄП", план України відкрити всі кластери у перемовинах про вступ до ЄС у липні 2026 року може не справдитися через брак часу на необхідні переговори та узгодження.
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Про це вона сказала після прибуття на засідання Європейської ради у Брюсселі, передає "Європейська правда".
Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено у понеділок на Міжурядовій конференції в Люксембурзі.
Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа.
"Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов’язання, ми теж маємо виконувати свої", – заявила посадовиця.
Президент Володимир Зеленський розраховує, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту п'ять кластерів.
Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 17 червня розпочала технічну підготовку до відкриття кластерів 2-6 для України та Молдови.
Водночас, за даними "ЄП", план України відкрити всі кластери у перемовинах про вступ до ЄС у липні 2026 року може не справдитися через брак часу на необхідні переговори та узгодження.
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