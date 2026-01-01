ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Максима Стащука

Ще в одну родину прийшла сумна звістка. Підтвердилася загибель воїна з ВолиніПро це повідомили на сторінці Поворської громади."Майже через 2 роки і 8 місяців за результатами ДНК-експертизи підтвердилася загибель мешканця с. Грив'ятки Стащука Максима Миколайовича, 20.01.1985 р.н. Він був мобілізований на військову службу 05.05.2023 року і служив стрільцем-снайпером механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А 4667", - йдеться у дописі.З 22.10.2023 року воїн вважався зниклим безвісти під час бою біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області.Він залишався вірним військовій присязі і мужньо виконав військовий обов'язок, захищаючи свободу і незалежність України.Про дату і час поховання загиблого воїна Стащука Максима повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.