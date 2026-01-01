Латвія передала Україні історичні документи, в яких є інформація про Волинь

Національний архів Латвії передав Україні комплекс історичних документів українського походження, виявлених під час дослідження національних архівних фондів Латвії.Про це повідомляють у Міністерстві юстиції України.Йдеться про документи, походження яких простежується на території сучасної України у другій половині XIX — першій половині XX століття. Серед них — звіти, довідки, парафіяльні реєстри, креслення проєкту молитовного дому та інші матеріали, пов’язані з діяльністю євангелічно-лютеранських громад, шкіл та німецьких поселенських громад у Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Волинській областях.Після вивчення походження документів латвійські фахівці дійшли висновку, що вони є частиною документальної спадщини та мають бути повернуті Україні. Рішення про передачу було ухвалене відповідно до міжнародних принципів збереження культурної спадщини та архівного співробітництва між Україною і Латвією.Документи передала Голові Державної архівної служби України Анатолію Хромову директор Національного архіву Латвії Мара Спруджа. У церемонії також взяли участь Міністр закордонних справ Латвійської Республіки Байба Браже, представники Міністерства культури Латвії та Тимчасова повірена у справах України в Латвії Катерина Пасинчук.За оцінками архівістів, документи опинилися за межами країни походження внаслідок переміщення архівних фондів під час і після Другої світової війни.Повернення цих документів є важливим прикладом міжнародної солідарності у сфері захисту культурної спадщини та відновлення історичної справедливості, а також допомагає краще зрозуміти складну історію переміщення архівних матеріалів у воєнний час.