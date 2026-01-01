Зеленський закликав українців користуватися укриттями: путін стає слабким і може посилювати удари
Сьогодні, 09:23
Президент Володимир Зеленський попередив про можливе посилення російських обстрілів.
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає hromadske.
«Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже … путін стає слабким. Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям ракетами і дронами», — сказав Зеленський.
Президент заявив, що Україна готова до перемовин із володимиром путіним, хоч і назвав його «безумцем».
«путін не хоче зупинятися і всі його розмови, що він хоче миру — це брехня. Всі партнери, всі європейці це відчучають. Але всі впевнені, що ми разом його зупинимо… путін хоче, щоб у нас все горіло, і він безумець — це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитися на повну, щоб у нас була сильна позиція», — сказав він.
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Про це він сказав у коментарі журналістам, передає hromadske.
«Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже … путін стає слабким. Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям ракетами і дронами», — сказав Зеленський.
Президент заявив, що Україна готова до перемовин із володимиром путіним, хоч і назвав його «безумцем».
«путін не хоче зупинятися і всі його розмови, що він хоче миру — це брехня. Всі партнери, всі європейці це відчучають. Але всі впевнені, що ми разом його зупинимо… путін хоче, щоб у нас все горіло, і він безумець — це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитися на повну, щоб у нас була сильна позиція», — сказав він.
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