19 червня на Волині: гортаючи календар

19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 19 червня, у світі відзначають Всесвітній день дитячого футболу, День медичного працівника та День фермера.

Сьогодні відзначають день народження директорка Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк (на фото), журналістка Ірина Сватула.

Також день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавця Євгенії Ковальчук.

Вітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.

Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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