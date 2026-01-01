19 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 19 червня, у світі відзначають Всесвітній день дитячого футболу, День медичного працівника та День фермера.Сьогодні відзначають день народження директорка Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки(на фото), журналісткаТакож день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавцяВітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.