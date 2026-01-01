19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 19 червня, у світі відзначають Всесвітній день дитячого футболу, День медичного працівника та День фермера.
Сьогодні відзначають день народження директорка Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк (на фото), журналістка Ірина Сватула.
Також день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавця Євгенії Ковальчук.
Вітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.
Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.
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Сьогодні відзначають день народження директорка Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк (на фото), журналістка Ірина Сватула.
Також день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавця Євгенії Ковальчук.
Вітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.
Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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