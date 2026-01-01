Двоє волинян у складі збірної України поїдуть на чемпіонат Європи





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Міжнародні престижні змагання відбудуться 20–21 червня 2026 року в місті Волос (Греція). Загалом для участі в континентальній першості виконком ФЛАУ затвердив команду, до складу якої увійшли 24 провідних атлетів та атлеток із різних регіонів країни.



У складі синьо-жовтої збірної на грецькі арени вийдуть двоє досвідчених представників Волинської області, які змагатимуться у своїх коронних технічних дисциплінах.



Волинські легкоатлети у складі збірної України:

У змаганнях серед жінок честь країни та Волині захищатиме відома метателька Ірина Климець, яка виступить у секторі для метання молота;

У чоловічій частині програми на міжнародний сектор вийде стрибун Владислав Малихін, який змагатиметься за нагороди у стрибках із жердиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконком Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) офіційно затвердив склад національної збірної команди для участі в майбутньому чемпіонаті Балканської асоціації легкої атлетики.Про це повідомляє Спорт на Районі з посиланням на офіційне рішення Федерації легкої атлетики України.Міжнародні престижні змагання відбудуться 20–21 червня 2026 року в місті Волос (Греція). Загалом для участі в континентальній першості виконком ФЛАУ затвердив команду, до складу якої увійшли 24 провідних атлетів та атлеток із різних регіонів країни.У складі синьо-жовтої збірної на грецькі арени вийдуть двоє досвідчених представників Волинської області, які змагатимуться у своїх коронних технічних дисциплінах.У змаганнях серед жінок честь країни та Волині захищатиме відома метателька, яка виступить у секторі для метання молота;У чоловічій частині програми на міжнародний сектор вийде стрибун, який змагатиметься за нагороди у стрибках із жердиною.

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