Двоє волинян у складі збірної України поїдуть на чемпіонат Європи

Двоє волинян у складі збірної України поїдуть на чемпіонат Європи
Виконком Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) офіційно затвердив склад національної збірної команди для участі в майбутньому чемпіонаті Балканської асоціації легкої атлетики.

Про це повідомляє Спорт на Районі з посиланням на офіційне рішення Федерації легкої атлетики України.

Міжнародні престижні змагання відбудуться 20–21 червня 2026 року в місті Волос (Греція). Загалом для участі в континентальній першості виконком ФЛАУ затвердив команду, до складу якої увійшли 24 провідних атлетів та атлеток із різних регіонів країни.

У складі синьо-жовтої збірної на грецькі арени вийдуть двоє досвідчених представників Волинської області, які змагатимуться у своїх коронних технічних дисциплінах.

Волинські легкоатлети у складі збірної України:
У змаганнях серед жінок честь країни та Волині захищатиме відома метателька Ірина Климець, яка виступить у секторі для метання молота;
У чоловічій частині програми на міжнародний сектор вийде стрибун Владислав Малихін, який змагатиметься за нагороди у стрибках із жердиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, спорт, важка атлетика, чемпіонат Європи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє волинян у складі збірної України поїдуть на чемпіонат Європи
Сьогодні, 21:57
Шість підприємств з Волині отримали 5,7 мільйона гривень від держави
Сьогодні, 21:16
На Волині скажена лисиця показала чоловіка на його подвір'ї
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 19 червня
Сьогодні, 20:00
Олімпіада геніїв у США: школярка з Волині стала призеркою за картину про «швидку моду»
Сьогодні, 19:05
Медіа
відео
1/8