На Волині електровелосипедист зіткнувся із 12-річним водієм електросамоката

У Ковельському районі за добу дві ДТП за участі двоколісних транспортних засобів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригод травмувалися водії двоколісних транспортних засобів, їх госпіталізували до медзакладів.Учора вранці у Ковелі 20-річний місцевий мешканець, керуючи скутером Honda, не дотримався безпечної дистанції та під час екстреного гальмування перед автомобілем Audi впав на дорогу. Внаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Цього ж дня, близько 14.00 години, 31-річний водій електровелосипеда, рухаючись по польовій дорозі у Любомлі, зіткнувся із електросамокатом, під керуванням 12-річного хлопця. У результаті – водій електровелосипеда отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 291 Кримінального кодексу України.Триває слідство.