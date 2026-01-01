У Тернополі озброєний чоловік захопив жінку у заручники і забарикадувався в квартирі: що відомо про інцидент

У Тернополі озброєний чоловік захопив жінку у заручники і забарикадувався в квартирі: що відомо про інцидент
У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців в соцмережах та коментар речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс.

На місці працює поліція

Як розповіла в коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, на місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби.

З чоловіком ведуться перемовини.

Про випадок повідомили очевидці в соцмережах. Тернополяни кажуть, що конфлікт триває ще з ночі і що на місці події начебто чули постріли.

Нагадуємо, нещодавно схожий випадок стався у Києві. Чоловік стріляв у знайомого і забарикадувався в квартирі.

Нещодавно також у Дарницькому районі Києва поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у дворі. Порушника знешкодили за допомогою кайданок.

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Теги: Тернопіль, озброєний чоловік
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