На війні загинув волинянин Віталій Чижевський

Рожищенська громада на Волині отримала трагічну звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець, 36-річний житель РожищаПро це повідомила Рожищенська міськрада.Молодший сержант Віталій Володимирович Чижевський, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку, загинув 12 червня 2026 року поблизу населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області під час виконання обов’язків військової служби.Вірний військовій присязі, він мужньо виконував свій обов’язок із захисту України, її свободи та незалежності. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.Траур за загиблим воїном триватиме з 18 по 20 червня 2026 року включно та в день поховання. У цей період у громаді будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій.Про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково.Рожищенська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття дружині, рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав та любив Віталія Чижевського.«Схиляємо голови у скорботі та вдячності за жертовний подвиг захисника. Вічна пам’ять Герою. Вічна слава захиснику України» - зазначили у мерії.