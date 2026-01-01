Атака безпілотників на Москву стала наймасовішою за два роки. ВІДЕО





Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін, пише



Всього з початку доби було збито близько 194 безпілотників, але Собянін уточнив, що робота ППО триває.



«РИА» називає це наймасованішою атакою на столицю рф за останні два роки. Попередня велика атака із залученням 81 безпілотника була 17 травня, 11 червня кількість збитих БпЛА досягла 78.



Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що за атакою по Москві стояли військові СБС, Сил спецоперацій ЗСУ, Служби безпеки України та ГУР.

Москва таки ляже</a></b>. І не на пляжі у Криму. Кремль то усвідомлює- недоторканих чи недосяжних зон меншає" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

«Москва таки ляже. І не на пляжі у Криму. кремль то усвідомлює — недоторканих чи недосяжних зон меншає», — написав він.



Генштаб ЗСУ підтвердив ураження:



Московського нафтопереробного заводу (повторно). На території підприємства щонайменше 5 точок горіння. За попереднім геолокуванням, горять комбінована установка перероблення нафти, установки вторинного перероблення та резервуарний парк;



нафтобази «Гуково» у Ростовській області. Зафіксовано влучання та пожежу на території об'єкта. Нафтобаза використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової та транспортної інфраструктури держави-агресора;



автомобільного мосту через річку Калка в районі населеного пункту Гранітне Донецької області, а також залізничного мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного на ТОТ АР Крим.



Зазначені об'єкти використовувалися противником для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ;



командний пункт окупантів у районі Соледара Донецької області;



складів паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та П’ятипіллі Донецької області, а також складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині.



За результатами дорозвідки раніше уражених об'єктів підтверджено інші результати:



у результаті ураження 14 червня 2026 року нафтоперекачувальної станції «Палкіно» в Ярославській області рф підтверджено знищення семи резервуарів загальним об'ємом 95 тисяч м³;



у результаті ураження 13 червня 2026 року Котовського цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області рф підтверджено пошкодження трьох резервуарів РВС-2000 та ділянки нафтопроводу;



у результаті ураження 13 червня 2026 року нафтового термінала «Таманьнефтегаз» у районі населеного пункту Волна Краснодарського краю рф підтверджено пошкодження п’яти вертикальних резервуарів типу РВСП-30000.

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