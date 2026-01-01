Москва у вогні: невідомі дрони вдарили по столиці рф

Москва у вогні: невідомі дрони вдарили по столиці рф
Вранці у четвер, 18 червня, невідомі дрони масово атакують Москву. Росіяни скаржаться на прольоти дронів, звуки вибухів та пожежу на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Починаючи з 4-ї ранку в різних пабліках почали поширюватися кадри, на яких видно проліт дронів над Москвою та Підмосков’ям.

Буквально через 40 хвилин після цього мер Москви Сергій Собянін почав звітувати про нібито збиття дронів, які летять на столицю РФ. Станом на 05:43 таких безпілотників налічувалося вже 33 одиниці.

Паралельно і щонайменше аж до 6-ї ранку в мережі з’являлися все нові й нові кадри з дронами. Крім того, на околицях Москви та не тільки було зафіксовано стовпи диму та пожежі.

Як стверджують OSINT-пабліки, один із ударів був завданий по НПЗ у Капотні (район на околиці Москви). Після удару в районі об’єкта спалахнула велика пожежа, горять щонайменше два резервуари.

Також у мережі з’явилися кадри, на яких було видно, що в місті пошкоджені деякі будівлі.

Мер Собянін повідомив, що на території ТЦ "Садовод" зафіксовано падіння уламків дронів та незначні пошкодження однієї з будівель. При цьому про атаку на НПЗ він мовчить.

Собянін офіційно визнав, що в Москві атаковано НПЗ.

"Сили ППО продовжують відбивати масову атаку. Кільком безпілотникам вдалося дістатися до МНПЗ. Вживаються заходи для ліквідації наслідків", - написав він.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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