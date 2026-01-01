Понад 2 роки вважався зниклим: підтвердили загибель воїна з Волині

Василя Заремби.



Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Сумна новина надійшла в Нововолинську громаду. Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Василя Заремби, жителя села Низкиничі.



Він визнаний загиблим 9 квітня 2024 року на Донеччині.



«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!» - зазначив міський голова.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За допомогою ДНК-експертизи підтвердили загибель на фронті військовослужбовця з ВолиніПро це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський головаСумна новина надійшла в Нововолинську громаду. Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Василя Заремби, жителя села Низкиничі.Він визнаний загиблим 9 квітня 2024 року на Донеччині.«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!» - зазначив міський голова.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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