Понад 2 роки вважався зниклим: підтвердили загибель воїна з Волині

Понад 2 роки вважався зниклим: підтвердили загибель воїна з Волині
За допомогою ДНК-експертизи підтвердили загибель на фронті військовослужбовця з Волині Василя Заремби.

Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Сумна новина надійшла в Нововолинську громаду. Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Василя Заремби, жителя села Низкиничі.

Він визнаний загиблим 9 квітня 2024 року на Донеччині.

«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!» - зазначив міський голова.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Понад 2 роки вважався зниклим: підтвердили загибель воїна з Волині

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Теги: загиблі, війна
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