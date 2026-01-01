Понад 2 роки вважався зниклим: підтвердили загибель воїна з Волині
Сьогодні, 09:06
За допомогою ДНК-експертизи підтвердили загибель на фронті військовослужбовця з Волині Василя Заремби.
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Сумна новина надійшла в Нововолинську громаду. Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Василя Заремби, жителя села Низкиничі.
Він визнаний загиблим 9 квітня 2024 року на Донеччині.
«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!» - зазначив міський голова.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Сумна новина надійшла в Нововолинську громаду. Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Василя Заремби, жителя села Низкиничі.
Він визнаний загиблим 9 квітня 2024 року на Донеччині.
«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!» - зазначив міський голова.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Москва у вогні: невідомі дрони вдарили по столиці рф
Сьогодні, 09:21
Понад 2 роки вважався зниклим: підтвердили загибель воїна з Волині
Сьогодні, 09:06
Росіяни вдарили безпілотниками по Сумах, є загиблий
Сьогодні, 08:54