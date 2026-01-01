Росіяни вдарили безпілотниками по Сумах, є загиблий

атакували Суми безпілотниками. Відомо вже про одногозагиблого.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Після серії ударів рятувальники працювали одразу на чотирьох локаціях.



У пошкодженому 9-поверховому будинку фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції та допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі.



Також надзвичайники ліквідували пожежу в приватному житловому секторі. На місці виявили тіло загиблої людини.



Рятувальники обстежили місця влучань і надали першочергову допомогу громадянам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вночі сьогодні, 18 червня,Суми безпілотниками. Відомо вже про одногозагиблого.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Після серії ударів рятувальники працювали одразу на чотирьох локаціях.У пошкодженому 9-поверховому будинку фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції та допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі.Також надзвичайники ліквідували пожежу в приватному житловому секторі. На місці виявили тіло загиблої людини.Рятувальники обстежили місця влучань і надали першочергову допомогу громадянам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію