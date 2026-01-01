Росіяни вдарили безпілотниками по Сумах, є загиблий

Росіяни вдарили безпілотниками по Сумах, є загиблий
Росіяни вночі сьогодні, 18 червня, атакували Суми безпілотниками. Відомо вже про одногозагиблого.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Після серії ударів рятувальники працювали одразу на чотирьох локаціях.

У пошкодженому 9-поверховому будинку фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції та допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі.

Також надзвичайники ліквідували пожежу в приватному житловому секторі. На місці виявили тіло загиблої людини.

Рятувальники обстежили місця влучань і надали першочергову допомогу громадянам.


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Теги: обстріл, росія
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