Росіяни вдарили безпілотниками по Сумах, є загиблий
Сьогодні, 08:54
Росіяни вночі сьогодні, 18 червня, атакували Суми безпілотниками. Відомо вже про одногозагиблого.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Після серії ударів рятувальники працювали одразу на чотирьох локаціях.
У пошкодженому 9-поверховому будинку фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції та допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі.
Також надзвичайники ліквідували пожежу в приватному житловому секторі. На місці виявили тіло загиблої людини.
Рятувальники обстежили місця влучань і надали першочергову допомогу громадянам.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Після серії ударів рятувальники працювали одразу на чотирьох локаціях.
У пошкодженому 9-поверховому будинку фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції та допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі.
Також надзвичайники ліквідували пожежу в приватному житловому секторі. На місці виявили тіло загиблої людини.
Рятувальники обстежили місця влучань і надали першочергову допомогу громадянам.
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