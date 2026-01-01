Як на Волині повторно подати документи на субсидію: покрокова інструкція
Сьогодні, 08:35
Жителі Волинської області, які не підпадають під автоматичне перепризначення житлової субсидії, мають подати заяву та документи до 1 липня. Інакше виплати призначать лише з місяця звернення. Наразі в області субсидію отримують 19 613 людей.
Про це пише Суспільне з посиланням на начальницю управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Віту Зуєву.
Хто має подати документи на субсидію повторно
Передусім звернутися по субсидію повинні ті, кому її раніше не призначали, а також домогосподарства, у яких відбулися зміни.
Йдеться, зокрема, про:
• зміну складу сім’ї (одруження, розлучення, народження дитини);
• зміну кількості зареєстрованих або фактично проживаючих осіб;
• зміну доходів;
• переліку комунальних послуг.
Повторно подавати документи потрібно і тим, хто претендує на субсидію на придбання скрапленого газу або твердого палива — така допомога призначається раз на рік за особистим зверненням.
Окремо звертатися мають і ті домогосподарства, які не підпадають під автоматичне перепризначення. Серед них — сім’ї, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, є особи без доходів або оформлена субсидія за орендованим житлом.
Чому найчастіше звертаються повторно
За словами Віти Зуєвої, найчастіше причиною повторного звернення стають саме зміни у складі домогосподарства або рівні доходів родини.
Також люди подають документи, якщо хочуть, аби субсидію розрахували на більшу площу житла — це стосується, зокрема, одиноких непрацездатних осіб.
Що буде, якщо подати документи після 1 липня
Якщо подати заяву протягом двох місяців від початку сезону, субсидію можуть призначити з початку цього періоду.
Водночас у разі звернення після 1 липня виплати розрахують лише з місяця подання документів.
Як подати документи
Подати документи можна кількома способами:
• особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
• через ЦНАП;
• поштою;
• онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду, сайт Мінсоцполітики або портал "Дія".
Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи. У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи — наприклад, договір оренди житла, довідка внутрішньо переміщеної особи чи підтвердження доходів.
Водночас для внутрішньо переміщених осіб передбачені спрощені умови: вони можуть оформити субсидію за фактичним місцем проживання без договору оренди.
Середній розмір субсидії на Волині у травні цього року становив 390 гривень. У літній період її розраховують без урахування витрат на опалення.
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Про це пише Суспільне з посиланням на начальницю управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Віту Зуєву.
Хто має подати документи на субсидію повторно
Передусім звернутися по субсидію повинні ті, кому її раніше не призначали, а також домогосподарства, у яких відбулися зміни.
Йдеться, зокрема, про:
• зміну складу сім’ї (одруження, розлучення, народження дитини);
• зміну кількості зареєстрованих або фактично проживаючих осіб;
• зміну доходів;
• переліку комунальних послуг.
Повторно подавати документи потрібно і тим, хто претендує на субсидію на придбання скрапленого газу або твердого палива — така допомога призначається раз на рік за особистим зверненням.
Окремо звертатися мають і ті домогосподарства, які не підпадають під автоматичне перепризначення. Серед них — сім’ї, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, є особи без доходів або оформлена субсидія за орендованим житлом.
Чому найчастіше звертаються повторно
За словами Віти Зуєвої, найчастіше причиною повторного звернення стають саме зміни у складі домогосподарства або рівні доходів родини.
Також люди подають документи, якщо хочуть, аби субсидію розрахували на більшу площу житла — це стосується, зокрема, одиноких непрацездатних осіб.
Що буде, якщо подати документи після 1 липня
Якщо подати заяву протягом двох місяців від початку сезону, субсидію можуть призначити з початку цього періоду.
Водночас у разі звернення після 1 липня виплати розрахують лише з місяця подання документів.
Як подати документи
Подати документи можна кількома способами:
• особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
• через ЦНАП;
• поштою;
• онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду, сайт Мінсоцполітики або портал "Дія".
Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи. У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи — наприклад, договір оренди житла, довідка внутрішньо переміщеної особи чи підтвердження доходів.
Водночас для внутрішньо переміщених осіб передбачені спрощені умови: вони можуть оформити субсидію за фактичним місцем проживання без договору оренди.
Середній розмір субсидії на Волині у травні цього року становив 390 гривень. У літній період її розраховують без урахування витрат на опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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