Як на Волині повторно подати документи на субсидію: покрокова інструкція

Як на Волині повторно подати документи на субсидію: покрокова інструкція
Жителі Волинської області, які не підпадають під автоматичне перепризначення житлової субсидії, мають подати заяву та документи до 1 липня. Інакше виплати призначать лише з місяця звернення. Наразі в області субсидію отримують 19 613 людей.

Про це пише Суспільне з посиланням на начальницю управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Віту Зуєву.

Хто має подати документи на субсидію повторно

Передусім звернутися по субсидію повинні ті, кому її раніше не призначали, а також домогосподарства, у яких відбулися зміни.

Йдеться, зокрема, про:

• зміну складу сім’ї (одруження, розлучення, народження дитини);
• зміну кількості зареєстрованих або фактично проживаючих осіб;
• зміну доходів;
• переліку комунальних послуг.

Повторно подавати документи потрібно і тим, хто претендує на субсидію на придбання скрапленого газу або твердого палива — така допомога призначається раз на рік за особистим зверненням.

Окремо звертатися мають і ті домогосподарства, які не підпадають під автоматичне перепризначення. Серед них — сім’ї, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, є особи без доходів або оформлена субсидія за орендованим житлом.

Чому найчастіше звертаються повторно

За словами Віти Зуєвої, найчастіше причиною повторного звернення стають саме зміни у складі домогосподарства або рівні доходів родини.

Також люди подають документи, якщо хочуть, аби субсидію розрахували на більшу площу житла — це стосується, зокрема, одиноких непрацездатних осіб.

Що буде, якщо подати документи після 1 липня

Якщо подати заяву протягом двох місяців від початку сезону, субсидію можуть призначити з початку цього періоду.

Водночас у разі звернення після 1 липня виплати розрахують лише з місяця подання документів.

Як подати документи

Подати документи можна кількома способами:

• особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
• через ЦНАП;
• поштою;
• онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду, сайт Мінсоцполітики або портал "Дія".

Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи. У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи — наприклад, договір оренди житла, довідка внутрішньо переміщеної особи чи підтвердження доходів.

Водночас для внутрішньо переміщених осіб передбачені спрощені умови: вони можуть оформити субсидію за фактичним місцем проживання без договору оренди.

Середній розмір субсидії на Волині у травні цього року становив 390 гривень. У літній період її розраховують без урахування витрат на опалення.

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Теги: субсидія, Волинь
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