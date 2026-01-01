Як на Волині повторно подати документи на субсидію: покрокова інструкція

подати заяву та документи до 1 липня. Інакше виплати призначать лише з місяця звернення. Наразі в області субсидію отримують 19 613 людей.



Про це пише Віту Зуєву.



Хто має подати документи на субсидію повторно



Передусім звернутися по субсидію повинні ті, кому її раніше не призначали, а також домогосподарства, у яких відбулися зміни.



Йдеться, зокрема, про:



• зміну складу сім’ї (одруження, розлучення, народження дитини);

• зміну кількості зареєстрованих або фактично проживаючих осіб;

• зміну доходів;

• переліку комунальних послуг.



Повторно подавати документи потрібно і тим, хто претендує на субсидію на придбання скрапленого газу або твердого палива — така допомога призначається раз на рік за особистим зверненням.



Окремо звертатися мають і ті домогосподарства, які не підпадають під автоматичне перепризначення. Серед них — сім’ї, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, є особи без доходів або оформлена субсидія за орендованим житлом.



Чому найчастіше звертаються повторно



За словами Віти Зуєвої, найчастіше причиною повторного звернення стають саме зміни у складі домогосподарства або рівні доходів родини.



Також люди подають документи, якщо хочуть, аби субсидію розрахували на більшу площу житла — це стосується, зокрема, одиноких непрацездатних осіб.



Що буде, якщо подати документи після 1 липня



Якщо подати заяву протягом двох місяців від початку сезону, субсидію можуть призначити з початку цього періоду.



Водночас у разі звернення після 1 липня виплати розрахують лише з місяця подання документів.



Як подати документи



Подати документи можна кількома способами:



• особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

• через ЦНАП;

• поштою;

• онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду, сайт Мінсоцполітики або портал "Дія".



Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи. У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи — наприклад, договір оренди житла, довідка внутрішньо переміщеної особи чи підтвердження доходів.



Водночас для внутрішньо переміщених осіб передбачені спрощені умови: вони можуть оформити субсидію за фактичним місцем проживання без договору оренди.



Середній розмір субсидії на Волині у травні цього року становив 390 гривень. У літній період її розраховують без урахування витрат на опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Волинської області, які не підпадають під автоматичне перепризначення житлової субсидії, мають. Інакше виплати призначать лише з місяця звернення. Наразі в області субсидію отримують 19 613 людей.Про це пише Суспільне з посиланням на начальницю управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській областіПередусім звернутися по субсидію повинні ті, кому її раніше не призначали, а також домогосподарства, у яких відбулися зміни.Йдеться, зокрема, про:• зміну складу сім’ї (одруження, розлучення, народження дитини);• зміну кількості зареєстрованих або фактично проживаючих осіб;• зміну доходів;• переліку комунальних послуг.Повторно подавати документи потрібно і тим, хто претендує на субсидію на придбання скрапленого газу або твердого палива — така допомога призначається раз на рік за особистим зверненням.Окремо звертатися мають і ті домогосподарства, які не підпадають під автоматичне перепризначення. Серед них — сім’ї, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, є особи без доходів або оформлена субсидія за орендованим житлом.За словами Віти Зуєвої, найчастіше причиною повторного звернення стають саме зміни у складі домогосподарства або рівні доходів родини.Також люди подають документи, якщо хочуть, аби субсидію розрахували на більшу площу житла — це стосується, зокрема, одиноких непрацездатних осіб.Якщо подати заяву протягом двох місяців від початку сезону, субсидію можуть призначити з початку цього періоду.Водночас у разі звернення після 1 липня виплати розрахують лише з місяця подання документів.Подати документи можна кількома способами:• особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;• через ЦНАП;• поштою;• онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду, сайт Мінсоцполітики або портал "Дія".Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи. У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи — наприклад, договір оренди житла, довідка внутрішньо переміщеної особи чи підтвердження доходів.Водночас для внутрішньо переміщених осіб передбачені спрощені умови: вони можуть оформити субсидію за фактичним місцем проживання без договору оренди.Середній розмір субсидії на Волині у травні цього року становив 390 гривень. У літній період її розраховують без урахування витрат на опалення.

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