Дедлайн - 1 липня: кому треба звернутися до ПФУ, щоб не втратити пільги

Дедлайн - 1 липня: кому треба звернутися до ПФУ, щоб не втратити пільги
Окремим категоріям українців необхідно подати документи на субсидію до початку липня. Інакше вони можуть втратити право на виплати з початку сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Для більшості отримувачів житлова субсидія на новий період перепризначається автоматично. Водночас окремим категоріям громадян необхідно повторно подати заяву та документи.

Згідно з чинними правилами, якщо заява на призначення або продовження субсидії подається протягом двох місяців після початку неопалювального чи опалювального сезону, виплата призначається з початку відповідного сезону, але не раніше дня виникнення права на неї.

Звернутися за призначенням або продовженням субсидії потрібно:

якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша за кількість зареєстрованих;

якщо члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги в орендованому житлі;

якщо домогосподарство претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива;

якщо до складу домогосподарства входять внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання.

Крім того, нову заяву та декларацію необхідно подати у разі зміни складу домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг.

Саме тому громадянам, які мають повторно підтверджувати право на субсидію, рекомендують подати документи до 1 липня. У такому разі виплати будуть призначені з 1 травня - початку неопалювального сезону.

У Пенсійному фонді наголосили, що звернутися за призначенням або продовженням субсидії можна кількома способами. Зокрема, через сервісні центри ПФУ, центри надання адміністративних послуг або уповноважених представників органів місцевого самоврядування.

Крім того, в Україні окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати надбавку за особливі заслуги перед державою. Таке право мають, зокрема, матері, які народили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

За даними Пенсійного фонду, у 2026 році розмір цієї щомісячної доплати становить від 908 до 1038 гривень залежно від встановленого розміру пенсії.

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Теги: субсидія, Україна, соціалка
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