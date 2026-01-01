Дедлайн - 1 липня: кому треба звернутися до ПФУ, щоб не втратити пільги





Про це повідомляє



Для більшості отримувачів житлова субсидія на новий період перепризначається автоматично. Водночас окремим категоріям громадян необхідно повторно подати заяву та документи.



Згідно з чинними правилами, якщо заява на призначення або продовження субсидії подається протягом двох місяців після початку неопалювального чи опалювального сезону, виплата призначається з початку відповідного сезону, але не раніше дня виникнення права на неї.



Звернутися за призначенням або продовженням субсидії потрібно:



якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша за кількість зареєстрованих;



якщо члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги в орендованому житлі;



якщо домогосподарство претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива;



якщо до складу домогосподарства входять внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання.



Крім того, нову заяву та декларацію необхідно подати у разі зміни складу домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг.



Саме тому громадянам, які мають повторно підтверджувати право на субсидію, рекомендують подати документи до 1 липня. У такому разі виплати будуть призначені з 1 травня - початку неопалювального сезону.



У Пенсійному фонді наголосили, що звернутися за призначенням або продовженням субсидії можна кількома способами. Зокрема, через сервісні центри ПФУ, центри надання адміністративних послуг або уповноважених представників органів місцевого самоврядування.



Крім того, в Україні окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати надбавку за особливі заслуги перед державою. Таке право мають, зокрема, матері, які народили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.



За даними Пенсійного фонду, у 2026 році розмір цієї щомісячної доплати становить від 908 до 1038 гривень залежно від встановленого розміру пенсії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окремим категоріям українців необхідно подати документи на субсидію до початку липня. Інакше вони можуть втратити право на виплати з початку сезону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.Для більшості отримувачів житлова субсидія на новий період перепризначається автоматично. Водночас окремим категоріям громадян необхідно повторно подати заяву та документи.Згідно з чинними правилами, якщо заява на призначення або продовження субсидії подається протягом двох місяців після початку неопалювального чи опалювального сезону, виплата призначається з початку відповідного сезону, але не раніше дня виникнення права на неї.Звернутися за призначенням або продовженням субсидії потрібно:якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша за кількість зареєстрованих;якщо члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги в орендованому житлі;якщо домогосподарство претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива;якщо до складу домогосподарства входять внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання.Крім того, нову заяву та декларацію необхідно подати у разі зміни складу домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг.Саме тому громадянам, які мають повторно підтверджувати право на субсидію, рекомендують подати документи до 1 липня. У такому разі виплати будуть призначені з 1 травня - початку неопалювального сезону.У Пенсійному фонді наголосили, що звернутися за призначенням або продовженням субсидії можна кількома способами. Зокрема, через сервісні центри ПФУ, центри надання адміністративних послуг або уповноважених представників органів місцевого самоврядування.Крім того, в Україні окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати надбавку за особливі заслуги перед державою. Таке право мають, зокрема, матері, які народили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.За даними Пенсійного фонду, у 2026 році розмір цієї щомісячної доплати становить від 908 до 1038 гривень залежно від встановленого розміру пенсії.

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