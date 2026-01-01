Волинські акробати стали сьомими у фіналі на етапі Кубка світу в Азербайджані

Волинські акробати стали сьомими у фіналі на етапі Кубка світу в Азербайджані
У місті Баку (Азербайджан) проходив престижний етап Кубка світу зі спортивної акробатики.

Міжнародні змагання, що тривали 5–7 червня, зібрали найсильніших атлетів планети, серед яких гідно виступили і представники Волині. Про це повідомляє Спорт на Районі з посиланням на Волинську обласну дитячо-юнацьку спортивну школу.

У складі національної збірної команди України честь країни захищали вихованці Волинської ОДЮСШ – Максим Юшак та Андрій Чепелюк.

Волинська чоловіча пара продемонструвала високу технічну майстерність та складність програми, завдяки чому впевнено подолала кваліфікаційний бар'єр і пробилася до фінальної частини престижних світових стартів. У вирішальному етапі змагань український тандем посів високе сьоме місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Кубок світу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські акробати стали сьомими у фіналі на етапі Кубка світу в Азербайджані
Сьогодні, 01:15
11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Після атаки дронів у росії зупинився ще один великий НПЗ
10 червня, 23:19
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП і втік. ВІДЕО
10 червня, 22:53
Через 22 дні блокування у Луцьку відкрили вулицю Бандери
10 червня, 22:11
Медіа
відео
1/8