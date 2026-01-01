Волинські акробати стали сьомими у фіналі на етапі Кубка світу в Азербайджані
Сьогодні, 01:15
У місті Баку (Азербайджан) проходив престижний етап Кубка світу зі спортивної акробатики.
Міжнародні змагання, що тривали 5–7 червня, зібрали найсильніших атлетів планети, серед яких гідно виступили і представники Волині. Про це повідомляє Спорт на Районі з посиланням на Волинську обласну дитячо-юнацьку спортивну школу.
У складі національної збірної команди України честь країни захищали вихованці Волинської ОДЮСШ – Максим Юшак та Андрій Чепелюк.
Волинська чоловіча пара продемонструвала високу технічну майстерність та складність програми, завдяки чому впевнено подолала кваліфікаційний бар'єр і пробилася до фінальної частини престижних світових стартів. У вирішальному етапі змагань український тандем посів високе сьоме місце.
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Міжнародні змагання, що тривали 5–7 червня, зібрали найсильніших атлетів планети, серед яких гідно виступили і представники Волині. Про це повідомляє Спорт на Районі з посиланням на Волинську обласну дитячо-юнацьку спортивну школу.
У складі національної збірної команди України честь країни захищали вихованці Волинської ОДЮСШ – Максим Юшак та Андрій Чепелюк.
Волинська чоловіча пара продемонструвала високу технічну майстерність та складність програми, завдяки чому впевнено подолала кваліфікаційний бар'єр і пробилася до фінальної частини престижних світових стартів. У вирішальному етапі змагань український тандем посів високе сьоме місце.
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