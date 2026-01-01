11 червня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні відзначає день народження директорка модельного агентства Марина Занюк (на фото). Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.



Іменинники 11 червня – Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія. Зичимо їм радості, любові та життєвих перемог.



У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище. Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 червня віряни вшановують день пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави, святителя Луки, архієпископа Сімферопольського.Сьогодні відзначає день народження директорка модельного агентства(на фото). Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.Іменинники 11 червня – Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія. Зичимо їм радості, любові та життєвих перемог.У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище. Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.

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