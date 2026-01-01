У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП і втік. ВІДЕО
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У Луцьку нетверезий водій скоїв ДТП та залишив місце автопригоди: патрульні працювали на місці події
Учора ввечері патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності у Луцьку.
На місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на припаркований автомобіль Citroen, після чого продовжив рух.
Втім, його було зупинено. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд проводився на місці події. Результат — 3,50 проміле. З результатом чоловік погодився.
Інспектори склали на громадянина протоколи:
за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння);
за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУПАП.
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Учора ввечері патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності у Луцьку.
На місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на припаркований автомобіль Citroen, після чого продовжив рух.
Втім, його було зупинено. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд проводився на місці події. Результат — 3,50 проміле. З результатом чоловік погодився.
Інспектори склали на громадянина протоколи:
за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння);
за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУПАП.
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