У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП і втік. ВІДЕО

У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП і втік. ВІДЕО
У Луцьку нетверезий водій скоїв ДТП та залишив місце автопригоди: патрульні працювали на місці події

Учора ввечері патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності у Луцьку.
На місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на припаркований автомобіль Citroen, після чого продовжив рух.

Втім, його було зупинено. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд проводився на місці події. Результат — 3,50 проміле. З результатом чоловік погодився.

Інспектори склали на громадянина протоколи:
за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння);
за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУПАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, п'яний за кермом, поліція
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