Військовий облік у 17 років: кому потрібно прийти в ТЦК до кінця липня

Військовий облік у 17 років: кому потрібно прийти в ТЦК до кінця липня
В Україні юристичні органи та ТЦК і СП нагадали, що юнаки 2009 року народження зобов'язані пройти процедуру взяття на військовий облік у встановлені строки, а також роз'яснили порядок оформлення та перелік необхідних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Волинського обласного ТЦК і СП у мережі Facebook.

Терміни постановки на облік
Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік у період з 1 січня по 31 липня 2026 року.

У відомстві зазначають, що дотримання цих термінів є обов'язковою вимогою чинного законодавства.

Способи проходження процедури
Взяття на облік може бути виконано двома способами. Перший - особисте звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Другий - дистанційний варіант через електронну ідентифікацію з використанням застосунку "Резерв+", де можна уточнити персональні дані.

Хто не підлягає обліку
Окремі категорії громадян звільняються від взяття на облік. Йдеться про осіб, які відбувають покарання, а також про тих, до кого застосовано примусові заходи медичного характеру.

Поважні причини для пропуску строків
У разі несвоєчасного проходження процедури поважними причинами можуть вважатися хвороба, надзвичайні обставини природного характеру, перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також інші чинники, які об'єктивно перешкоджали явці або ідентифікації.

Перелік необхідних документів
Для взяття на облік необхідно підготувати паспорт громадянина України, виписку з реєстру територіальної громади про місце проживання, за наявності - довідку ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи (якщо є), а також чотири фотографії формату 35×45 мм без головного убору.

Нагадуємо, що окремої спеціальної відповідальності саме для 17-річних за непостановку на військовий облік не передбачено. У таких випадках застосовуються загальні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які діють для всіх військовозобов'язаних.

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Теги: Україна, військовий облік
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