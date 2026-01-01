Військовий облік у 17 років: кому потрібно прийти в ТЦК до кінця липня





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Терміни постановки на облік

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік у період з 1 січня по 31 липня 2026 року.



У відомстві зазначають, що дотримання цих термінів є обов'язковою вимогою чинного законодавства.



Способи проходження процедури

Взяття на облік може бути виконано двома способами. Перший - особисте звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.



Другий - дистанційний варіант через електронну ідентифікацію з використанням застосунку "Резерв+", де можна уточнити персональні дані.



Хто не підлягає обліку

Окремі категорії громадян звільняються від взяття на облік. Йдеться про осіб, які відбувають покарання, а також про тих, до кого застосовано примусові заходи медичного характеру.



Поважні причини для пропуску строків

У разі несвоєчасного проходження процедури поважними причинами можуть вважатися хвороба, надзвичайні обставини природного характеру, перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також інші чинники, які об'єктивно перешкоджали явці або ідентифікації.



Перелік необхідних документів

Для взяття на облік необхідно підготувати паспорт громадянина України, виписку з реєстру територіальної громади про місце проживання, за наявності - довідку ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи (якщо є), а також чотири фотографії формату 35×45 мм без головного убору.



Нагадуємо, що окремої спеціальної відповідальності саме для 17-річних за непостановку на військовий облік не передбачено. У таких випадках застосовуються загальні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які діють для всіх військовозобов'язаних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні юристичні органи та ТЦК і СП нагадали, що юнаки 2009 року народження зобов'язані пройти процедуру взяття на військовий облік у встановлені строки, а також роз'яснили порядок оформлення та перелік необхідних документів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Волинського обласного ТЦК і СП у мережі Facebook.Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік у період з 1 січня по 31 липня 2026 року.У відомстві зазначають, що дотримання цих термінів є обов'язковою вимогою чинного законодавства.Взяття на облік може бути виконано двома способами. Перший - особисте звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.Другий - дистанційний варіант через електронну ідентифікацію з використанням застосунку "Резерв+", де можна уточнити персональні дані.Окремі категорії громадян звільняються від взяття на облік. Йдеться про осіб, які відбувають покарання, а також про тих, до кого застосовано примусові заходи медичного характеру.У разі несвоєчасного проходження процедури поважними причинами можуть вважатися хвороба, надзвичайні обставини природного характеру, перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також інші чинники, які об'єктивно перешкоджали явці або ідентифікації.Для взяття на облік необхідно підготувати паспорт громадянина України, виписку з реєстру територіальної громади про місце проживання, за наявності - довідку ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи (якщо є), а також чотири фотографії формату 35×45 мм без головного убору.Нагадуємо, що окремої спеціальної відповідальності саме для 17-річних за непостановку на військовий облік не передбачено. У таких випадках застосовуються загальні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які діють для всіх військовозобов'язаних.

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