Волинь – п’ята у рейтингу найдорожчої землі в Україні



Очолює список Івано-Франківщина, де у квітні 2026 року гектар коштував майже 247 тис. грн – утричі більше, ніж у середньому по країні



Регіональний розрив у цінах стає дедалі глибшим. Про це повідомляє газета



За даними квітня 2026 року, десятка найдорожчих областей виглядає так:

Івано-Франківська – 246 873 грн/га;

Львівська – 180 153 грн/га;

Тернопільська – 134 872 грн/га;

Київська – 123 909 грн/га;

Волинська – 100 274 грн/га;

Вінницька – 89 951 грн/га;

Хмельницька – 84 521 грн/га;

Чернівецька – 81 256 грн/га;

Закарпатська – 78 164 грн/га;

Рівненська – 73 809 грн/га.



Дев'ять із десяти найдорожчих областей – західні. Виняток – Київська область, яка тримається на четвертому місці завдяки попиту з боку столичних інвесторів та агробізнесу.



У середньому ціновому діапазоні – Полтавська (74,9 тис. грн/га) та Миколаївська (52,7 тис. грн/га) області. Найдешевша земля – у Сумській, де гектар коштує 43 тис. грн. Це безпосередньо пов'язано з безпековою ситуацією: область межує з Росією і регулярно зазнає обстрілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область – п’ята у рейтингу найдорожчої землі в УкраїніОчолює список Івано-Франківщина, де у квітні 2026 року гектар коштував майже 247 тис. грн – утричі більше, ніж у середньому по країніРегіональний розрив у цінах стає дедалі глибшим. Про це повідомляє газета Волинь-нова , посилаючись на Opendatabot.За даними квітня 2026 року, десятка найдорожчих областей виглядає так:Івано-Франківська – 246 873 грн/га;Львівська – 180 153 грн/га;Тернопільська – 134 872 грн/га;Київська – 123 909 грн/га;Вінницька – 89 951 грн/га;Хмельницька – 84 521 грн/га;Чернівецька – 81 256 грн/га;Закарпатська – 78 164 грн/га;Рівненська – 73 809 грн/га.Дев'ять із десяти найдорожчих областей – західні. Виняток – Київська область, яка тримається на четвертому місці завдяки попиту з боку столичних інвесторів та агробізнесу.У середньому ціновому діапазоні – Полтавська (74,9 тис. грн/га) та Миколаївська (52,7 тис. грн/га) області. Найдешевша земля – у Сумській, де гектар коштує 43 тис. грн. Це безпосередньо пов'язано з безпековою ситуацією: область межує з Росією і регулярно зазнає обстрілів.

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