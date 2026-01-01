Волинь – п’ята у рейтингу найдорожчої землі в Україні
Сьогодні, 08:25
Волинська область – п’ята у рейтингу найдорожчої землі в Україні
Очолює список Івано-Франківщина, де у квітні 2026 року гектар коштував майже 247 тис. грн – утричі більше, ніж у середньому по країні
Регіональний розрив у цінах стає дедалі глибшим. Про це повідомляє газета Волинь-нова, посилаючись на Opendatabot.
За даними квітня 2026 року, десятка найдорожчих областей виглядає так:
Івано-Франківська – 246 873 грн/га;
Львівська – 180 153 грн/га;
Тернопільська – 134 872 грн/га;
Київська – 123 909 грн/га;
Волинська – 100 274 грн/га;
Вінницька – 89 951 грн/га;
Хмельницька – 84 521 грн/га;
Чернівецька – 81 256 грн/га;
Закарпатська – 78 164 грн/га;
Рівненська – 73 809 грн/га.
Дев'ять із десяти найдорожчих областей – західні. Виняток – Київська область, яка тримається на четвертому місці завдяки попиту з боку столичних інвесторів та агробізнесу.
У середньому ціновому діапазоні – Полтавська (74,9 тис. грн/га) та Миколаївська (52,7 тис. грн/га) області. Найдешевша земля – у Сумській, де гектар коштує 43 тис. грн. Це безпосередньо пов'язано з безпековою ситуацією: область межує з Росією і регулярно зазнає обстрілів.
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Очолює список Івано-Франківщина, де у квітні 2026 року гектар коштував майже 247 тис. грн – утричі більше, ніж у середньому по країні
Регіональний розрив у цінах стає дедалі глибшим. Про це повідомляє газета Волинь-нова, посилаючись на Opendatabot.
За даними квітня 2026 року, десятка найдорожчих областей виглядає так:
Івано-Франківська – 246 873 грн/га;
Львівська – 180 153 грн/га;
Тернопільська – 134 872 грн/га;
Київська – 123 909 грн/га;
Волинська – 100 274 грн/га;
Вінницька – 89 951 грн/га;
Хмельницька – 84 521 грн/га;
Чернівецька – 81 256 грн/га;
Закарпатська – 78 164 грн/га;
Рівненська – 73 809 грн/га.
Дев'ять із десяти найдорожчих областей – західні. Виняток – Київська область, яка тримається на четвертому місці завдяки попиту з боку столичних інвесторів та агробізнесу.
У середньому ціновому діапазоні – Полтавська (74,9 тис. грн/га) та Миколаївська (52,7 тис. грн/га) області. Найдешевша земля – у Сумській, де гектар коштує 43 тис. грн. Це безпосередньо пов'язано з безпековою ситуацією: область межує з Росією і регулярно зазнає обстрілів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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