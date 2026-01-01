В Генштабі дали відповідь щодо можливості демобілізації





Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, повідомляє



Проблема демобілізації та темпи призову



За словами очільника Генштабу, питання звільнення військових зі служби залишається вкрай складним. Зараз влада розглядає різні варіанти розв'язання цієї проблеми, насамперед для тих бійців, які безперервно воюють від початку повномасштабного вторгнення РФ або мають багато років вислуги.



Проте масове звільнення захисників наразі є неможливим, оскільки темпи мобілізації в країні є недостатніми.



"Про демобілізацію зараз не варто говорити детально, щоб не вводити людей в оману й не створювати хибних очікувань", - наголосив Гнатов.



Він підкреслив, що процеси мобілізації та демобілізації в країні є взаємопов'язаними.



"Що вищі будуть показники призову, то більше можливостей з’явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право", - резюмував начальник Генштабу.



Що відомо про демобілізацію та бронювання



Нагадаємо, раніше командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що швидкого повернення військовослужбовців додому після завершення війни не буде, оскільки армії знадобиться час на адаптацію. За його оцінками, стабілізаційний період триватиме близько року.



Водночас в Україні готується реформа мобілізації, яка передбачає підвищення базових і бойових зарплат, а також впровадження гнучких контрактів із чіткими термінами служби. Крім того, Кабмін оновив правила бронювання, підвищивши вимоги до рівня середньої зарплати для критично важливих підприємств та закривши лазівку щодо сумісників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звільнення військовослужбовців зі служби є складним процесом, який безпосередньо залежить від темпів призову нових новобранців до лав Сил оборони.Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LIGA.net.За словами очільника Генштабу, питання звільнення військових зі служби залишається вкрай складним. Зараз влада розглядає різні варіанти розв'язання цієї проблеми, насамперед для тих бійців, які безперервно воюють від початку повномасштабного вторгнення РФ або мають багато років вислуги.Проте масове звільнення захисників наразі є неможливим, оскільки темпи мобілізації в країні є недостатніми."Про демобілізацію зараз не варто говорити детально, щоб не вводити людей в оману й не створювати хибних очікувань", - наголосив Гнатов.Він підкреслив, що процеси мобілізації та демобілізації в країні є взаємопов'язаними."Що вищі будуть показники призову, то більше можливостей з’явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право", - резюмував начальник Генштабу.Нагадаємо, раніше командувач Національної гвардіїзаявив, що швидкого повернення військовослужбовців додому після завершення війни не буде, оскільки армії знадобиться час на адаптацію. За його оцінками, стабілізаційний період триватиме близько року.Водночас в Україні готується реформа мобілізації, яка передбачає підвищення базових і бойових зарплат, а також впровадження гнучких контрактів із чіткими термінами служби. Крім того, Кабмін оновив правила бронювання, підвищивши вимоги до рівня середньої зарплати для критично важливих підприємств та закривши лазівку щодо сумісників.

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