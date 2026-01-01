Потяг, що з’єднує Волинь зі східними областями та Закарпаттям, курсуватиме частіше





Уже з 28 червня поїзд № 113/114 «Харків—Ужгород», що з’єднує Волинь зі східними областями та Закарпаттям, курсуватиме через день замість графіка «по датах», пише



Загалом «Укрзалізниця» переглянула розклад руху на літо, намагаючись збільшити кількість доступних місць без розширення парку вагонів. Для цього частину маршрутів оптимізували, деякі поїзди пришвидшили, а популярні напрямки отримали додаткові рейси.



Серед змін — продовження флагманського поїзда «Єдність» із Харкова до Рахова. Відтепер це буде найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні. Щоденним стане і поїзд «Київ—Рахів», який популярний серед туристів, що прямують до Карпат.



Крім того, швидшим стане поїзд «Сакура» сполученням «Київ—Ужгород», а маршрути поїздів із Києва та Чернігова продовжать до Ясіні, що дозволить пасажирам діставатися до гір без пересадок.



Також «Укрзалізниця» запускає низку нових рейсів, зокрема між Дніпром і Мукачевом, Києвом та Івано-Франківськом, Миколаєвом та Івано-Франківськом, а також Харковом і Кременчуком.



Усі рейси за новим графіком уже розмістили у мобільному застосунку та на сайті залізниці. Однак наголошують, що квитки надходять у продаж поступово, тому деякі поїзди стануть доступними протягом кількох діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує літній графік руху поїздів.Уже з 28 червня поїзд № 113/114 «Харків—Ужгород», що з’єднує Волинь зі східними областями та Закарпаттям, курсуватиме через день замість графіка «по датах», пише misto.media Загалом «Укрзалізниця» переглянула розклад руху на літо, намагаючись збільшити кількість доступних місць без розширення парку вагонів. Для цього частину маршрутів оптимізували, деякі поїзди пришвидшили, а популярні напрямки отримали додаткові рейси.Серед змін — продовження флагманського поїзда «Єдність» із Харкова до Рахова. Відтепер це буде найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні. Щоденним стане і поїзд «Київ—Рахів», який популярний серед туристів, що прямують до Карпат.Крім того, швидшим стане поїзд «Сакура» сполученням «Київ—Ужгород», а маршрути поїздів із Києва та Чернігова продовжать до Ясіні, що дозволить пасажирам діставатися до гір без пересадок.Також «Укрзалізниця» запускає низку нових рейсів, зокрема між Дніпром і Мукачевом, Києвом та Івано-Франківськом, Миколаєвом та Івано-Франківськом, а також Харковом і Кременчуком.Усі рейси за новим графіком уже розмістили у мобільному застосунку та на сайті залізниці. Однак наголошують, що квитки надходять у продаж поступово, тому деякі поїзди стануть доступними протягом кількох діб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію