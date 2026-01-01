Сутенер з Волині втягнув у проституцію двох неповнолітніх

Сутенер з Волині втягнув у проституцію двох неповнолітніх
Володимирський міський суд визнав місцевого жителя винним у сутенерстві та втягненні неповнолітніх у заняття проституцією. Попри призначені п’ять років ув’язнення, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 4 червня, з кінця 2024 року до листопада 2025-го волинянин організував надання платних сексуальних послуг на території області. Він підшуковував клієнтів, домовлявся про вартість послуг, перевозив жінок до місць зустрічей та отримував гроші за посередництво – зазвичай близько 1 тис. грн за один раз.

За даними слідства, 40-річний чоловік залучив до незаконної діяльності двох неповнолітніх дівчат та жінку, яка перебувала у скрутному матеріальному становищі через борги та хворобу матері. Переважно він організовував їхні зустрічі з клієнтами у готелях Володимира, Луцька та Луцького району.

Під час судового розгляду волинянин повністю визнав провину та розкаявся.

Суддя Олександр Лященко визнав чоловіка винним за ч. 2 та ч. 3 ст. 303 КК України (сутенерство та втягнення у заняття проституцією, зокрема неповнолітніх) і призначив п’ять років позбавлення волі. Водночас звільнив його від відбування покарання з трирічним іспитовим строком. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: волинянин, сутенерство
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