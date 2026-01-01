«Місто має знати людей, доля яких наразі не відома»: лучанка - про фотостенд зниклих і полонених









Як з'явився фотостенд "Живемо з надією. Пам’ятаємо. Чекаємо" у Луцьку



Волинянка Алла Ляшенко — сестра безвісти зниклого військовослужбовця. Вона розповіла, що ініціаторами встановлення фотостенду були родини захисників.



"Об'єднались 36 родин безвісті зниклих, я внесла таку ідею. Бо в нашому місті має бути, як і в інших містах України, алея надії, де будуть представлені світлини наших Героїв, — переконана жінка. — В нас була ідея, щоб ці фотографії були з'ємні, щоб бійці, які повертаються, власноруч знімали фотографії з цих стендів".



Брат Алли Ляшенко зник під час одного з боїв на Донеччині. На звістку про нього, чи повернення родина чекає 3,5 роки.



Після того, як родини безвісти зниклих зібрали підписи під проханням про встановлення фотостенду, почалися перемовини з владою міста і обговорення концепції та місця розміщення світлин.



"Місто має знати, пам'ятати і чекати людей, доля яких наразі не відома. Це вселяє надію", — каже жителька Луцька Інна Ярмолюк.



Підписи родини зниклих безвісти бійців зібрали торік у червні. Про старт робіт зі встановлення конструкцій фотостенду у міській раді відзвітували наприкінці травня.



Як світлини потрапляють на фотостенд і куди звертатися



Перш за все родинам зниклих безвісти і полонених бійців з Луцька, які хочуть щоб світлини їх рідних потрапили на фотостенд, мають звертатися у міський департамент ветеранської політики.



"До заяви треба додати документи: паспорт, документ, який підтверджує родинні стосунки зі зниклим безвісти за особливих обставин, — каже начальниця відділу департаменту ветеранської політики Тетяна Кухарчук.



Звернутися може офіційна чи цивільна дружина, батьки, брати чи сестри та повнолітні діти. До заяви потрібно додати сповіщення про зникнення безвісти з особливих обставин, витяги з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Також родина має обрати та надати у департамент світлину бійця.



"Якщо військовослужбовець не був жителем нашої громади, то ми передбачили також ряд документів, які можуть підтвердити його фактичне місце проживання — довідка від ОСББ чи з місця роботи.

У департаменті закликали лучан та гостей міста не залишати біля фотостенду "Живемо з надією. Пам’ятаємо. Чекаємо" квіти із траурними стріками, бо рідні бійців, які зображені на світлинах, сподіваються на їх повернення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Театральному майдані Луцька встановили фотостенд "Живемо з надією. Пам’ятаємо. Чекаємо". Конструкція розрахована на понад 300 світлин зниклих безвісти і полонених захисників. Суспільне поцікавилося, як саме фото бійців потрапляють на фотостенд і куди звертатися рідним.Волинянка— сестра безвісти зниклого військовослужбовця. Вона розповіла, що ініціаторами встановлення фотостенду були родини захисників."Об'єднались 36 родин безвісті зниклих, я внесла таку ідею. Бо в нашому місті має бути, як і в інших містах України, алея надії, де будуть представлені світлини наших Героїв, — переконана жінка. — В нас була ідея, щоб ці фотографії були з'ємні, щоб бійці, які повертаються, власноруч знімали фотографії з цих стендів".Брат Алли Ляшенко зник під час одного з боїв на Донеччині. На звістку про нього, чи повернення родина чекає 3,5 роки.Після того, як родини безвісти зниклих зібрали підписи під проханням про встановлення фотостенду, почалися перемовини з владою міста і обговорення концепції та місця розміщення світлин."Місто має знати, пам'ятати і чекати людей, доля яких наразі не відома. Це вселяє надію", — каже жителька ЛуцькаПідписи родини зниклих безвісти бійців зібрали торік у червні. Про старт робіт зі встановлення конструкцій фотостенду у міській раді відзвітували наприкінці травня.Перш за все родинам зниклих безвісти і полонених бійців з Луцька, які хочуть щоб світлини їх рідних потрапили на фотостенд, мають звертатися у міський департамент ветеранської політики."До заяви треба додати документи: паспорт, документ, який підтверджує родинні стосунки зі зниклим безвісти за особливих обставин, — каже начальниця відділу департаменту ветеранської політикиЗвернутися може офіційна чи цивільна дружина, батьки, брати чи сестри та повнолітні діти. До заяви потрібно додати сповіщення про зникнення безвісти з особливих обставин, витяги з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Також родина має обрати та надати у департамент світлину бійця."Якщо військовослужбовець не був жителем нашої громади, то ми передбачили також ряд документів, які можуть підтвердити його фактичне місце проживання — довідка від ОСББ чи з місця роботи.У департаменті закликали лучан та гостей міста не залишати біля фотостенду "Живемо з надією. Пам’ятаємо. Чекаємо" квіти із траурними стріками, бо рідні бійців, які зображені на світлинах, сподіваються на їх повернення.

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