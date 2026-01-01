Окупанти вбили працівницю залізниці під час атаки на Конотоп





Про це повідомили міський голова Конотопа Артем Семеніхін та голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, пише



Унаслідок ранкових ударів по інфраструктурі частина Конотопу залишилася без газопостачання, електроенергії та водопостачання, є пошкодження житлових будинків.



Нині вода подається за графіком, Семеніхін закликав зробити запаси.



В «Укрзалізниці» повідомили про «жорсткий удар» по залізничному депо, за попередніми даними, реактивними «шахедами».



«Від попередження не всі встигли перейти в укриття. Це детально по секундах розбираємо. Болісна втрата — одна наша колега загинула під час цього удару. Четверо колег зазнали травм, з ними поруч в лікарні перебувають наші люди, надається вся необхідна допомога», — написав голова правління «Укрзалізниці» Перцовський.



За даними Семеніхіна, внаслідок ранкової атаки загинула 42-річна жінка. Також постраждали дві жінки і двоє чоловіків — всі цивільні. У них діагностували опіки рук, ніг, голови й тіла. В одного з постраждалих чоловіків опіки сягають 55% тіла.



Лише напередодні, 10 червня, війська рф атакували безпілотникам територію вокзалу у Сумах БпЛА. «Шахед» був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд № 143 Суми — Рахів, через що зайнявся дах останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали.



Загалом упродовж 10 червня під російським вогнем перебували 26 населених пунктів Сумської області, відомо про 15 постраждалих людей.



А рано-вранці 11 червня війська поцілили безпілотником у житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді. На місці загинула жінка, яка наступного тижня мала відзначати 68 років. У будинку також перебували її двоє маленьких онуків. Дітей доставили до лікарні для обстеження. За попередніми даними, вони не зазнали важких ушкоджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська рф з ночі продовжують атаки на місто Конотоп Сумської області, поціливши по інфраструктурі міста та залізничному депо.Про це повідомили міський голова Конотопата голова правління «Укрзалізниці», пише Громадське Унаслідок ранкових ударів по інфраструктурі частина Конотопу залишилася без газопостачання, електроенергії та водопостачання, є пошкодження житлових будинків.Нині вода подається за графіком, Семеніхін закликав зробити запаси.В «Укрзалізниці» повідомили про «жорсткий удар» по залізничному депо, за попередніми даними, реактивними «шахедами».«Від попередження не всі встигли перейти в укриття. Це детально по секундах розбираємо. Болісна втрата — одна наша колега загинула під час цього удару. Четверо колег зазнали травм, з ними поруч в лікарні перебувають наші люди, надається вся необхідна допомога», — написав голова правління «Укрзалізниці» Перцовський.За даними Семеніхіна, внаслідок ранкової атаки загинула 42-річна жінка. Також постраждали дві жінки і двоє чоловіків — всі цивільні. У них діагностували опіки рук, ніг, голови й тіла. В одного з постраждалих чоловіків опіки сягають 55% тіла.Лише напередодні, 10 червня, війська рф атакували безпілотникам територію вокзалу у Сумах БпЛА. «Шахед» був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд № 143 Суми — Рахів, через що зайнявся дах останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали.Загалом упродовж 10 червня під російським вогнем перебували 26 населених пунктів Сумської області, відомо про 15 постраждалих людей.А рано-вранці 11 червня війська поцілили безпілотником у житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді. На місці загинула жінка, яка наступного тижня мала відзначати 68 років. У будинку також перебували її двоє маленьких онуків. Дітей доставили до лікарні для обстеження. За попередніми даними, вони не зазнали важких ушкоджень.

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