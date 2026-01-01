На Волині в одній пожежі загинули двоє чоловіків
Сьогодні, 12:59
11 червня о 03:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку в селі Нові Червища Камінь-Каширського району, під час гасіння вогнеборці виявили в будинку тіла двох чоловіків.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці події працювали рятувальники з районного центру та місцеві пожежні команди з найближчих сіл.
Попередня причина пожежі — необережність під час куріння. Обставини загибелі чоловіків (1975 та 1979 років народження) з'ясовують правоохоронці.
Ще одна пожежа житлового будинку сталася уночі в селі Жашковичі Павлівської громади Володимирського району. На щастя, там обійшлося без жертв. Попередньо, до пожежі призвело стало коротке замикання електромережі.
Цієї ж ночі у селі Новоугрузьке Рівненської громади Ковельського району через розряд блискавки горіла господарська споруда.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці події працювали рятувальники з районного центру та місцеві пожежні команди з найближчих сіл.
Попередня причина пожежі — необережність під час куріння. Обставини загибелі чоловіків (1975 та 1979 років народження) з'ясовують правоохоронці.
Ще одна пожежа житлового будинку сталася уночі в селі Жашковичі Павлівської громади Володимирського району. На щастя, там обійшлося без жертв. Попередньо, до пожежі призвело стало коротке замикання електромережі.
Цієї ж ночі у селі Новоугрузьке Рівненської громади Ковельського району через розряд блискавки горіла господарська споруда.
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