На Волині в одній пожежі загинули двоє чоловіків

11 червня о 03:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку в селі Нові Червища Камінь-Каширського району, під час гасіння вогнеборці виявили в будинку тіла двох чоловіків.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місці події працювали рятувальники з районного центру та місцеві пожежні команди з найближчих сіл.Попередня причина пожежі — необережність під час куріння. Обставини загибелі чоловіків (1975 та 1979 років народження) з'ясовують правоохоронці.Ще одна пожежа житлового будинку сталася уночі в селі Жашковичі Павлівської громади Володимирського району. На щастя, там обійшлося без жертв. Попередньо, до пожежі призвело стало коротке замикання електромережі.Цієї ж ночі у селі Новоугрузьке Рівненської громади Ковельського району через розряд блискавки горіла господарська споруда.