Росія змінила пріоритет наступу на Донеччині, - ISW





Про це повідомляє



Аналітики зазначають, що російська армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки, яка стала головним пунктом наступальної кампанії агресора навесні-влітку 2026 року.



На цьому напрямку окупанти задіяли елементи кількох армій та укомплектували штурмові підрозділи.



Згідно з даними українського військового спостерігача Костянтина Машовця від 10 червня, штурм Костянтинівки ведуть дві великі тактичні групи противника - "Бахмут" і "Дзержинськ" (Торецьк). Наразі їхні передові підрозділи перебувають приблизно за два кілометри один від одного.



Тактична група "Бахмут" просунулася від Ступочок через Новодмитрівку, захопивши її південну частину. Російські сили увійшли в північно-східну частину Костянтинівки і просунулися вздовж траси Т-0504 Покровськ - Бахмут до залізничної станції.



Тактична група "Дзержинськ" просунулася з боку Іллінівки, охопивши райони від північно-західної до південно-західної околиці міста. За оцінками спостерігачів, цій групі вдалося домогтися тактичного прориву в західній частині Костянтинівки.



Саму залізничну станцію "Костянтинівка" російським військам захопити не вдалося. Крім того, українські сили успішно зачистили Довгу Блаку на південному заході від міста від російських диверсійно-розвідувальних груп.



Аналітики ISW підкреслюють, що російські війська, найімовірніше, продовжать проникати вглиб Костянтинівки і зможуть закріпитися в окремих районах міста влітку 2026 року.



Однак це просування обійдеться окупантам величезними втратами, а оперативний успіх у масштабах усього "Кріпосного поясу" малоймовірний.



Росіяни, ймовірно, продовжать проникати в Костянтинівку і зміцнювати позиції в певних районах міста, але при цьому, найімовірніше, зазнають великих втрат.



Успіхи ЗСУ на фронті



Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у травні Сили оборони звільнили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили.



Від початку року загальний баланс звільнених територій перевищив 600 кв. км.



Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато у війні. За його словами, рішення на самітах ЄС, G7 та НАТО здатні вплинути на дипломатичний трек і умови можливого припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після провалу спроб росіян прорватися до Слов’янська, ворог змістив фокус уваги на Донеччині. Тепер головною ціллю весняно-літньої наступальної кампанії РФ стала Костянтинівка.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).Аналітики зазначають, що російська армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки, яка стала головним пунктом наступальної кампанії агресора навесні-влітку 2026 року.На цьому напрямку окупанти задіяли елементи кількох армій та укомплектували штурмові підрозділи.Згідно з даними українського військового спостерігача Костянтина Машовця від 10 червня, штурм Костянтинівки ведуть дві великі тактичні групи противника - "Бахмут" і "Дзержинськ" (Торецьк). Наразі їхні передові підрозділи перебувають приблизно за два кілометри один від одного.Тактична група "Бахмут" просунулася від Ступочок через Новодмитрівку, захопивши її південну частину. Російські сили увійшли в північно-східну частину Костянтинівки і просунулися вздовж траси Т-0504 Покровськ - Бахмут до залізничної станції.Тактична група "Дзержинськ" просунулася з боку Іллінівки, охопивши райони від північно-західної до південно-західної околиці міста. За оцінками спостерігачів, цій групі вдалося домогтися тактичного прориву в західній частині Костянтинівки.Саму залізничну станцію "Костянтинівка" російським військам захопити не вдалося. Крім того, українські сили успішно зачистили Довгу Блаку на південному заході від міста від російських диверсійно-розвідувальних груп.Аналітики ISW підкреслюють, що російські війська, найімовірніше, продовжать проникати вглиб Костянтинівки і зможуть закріпитися в окремих районах міста влітку 2026 року.Однак це просування обійдеться окупантам величезними втратами, а оперативний успіх у масштабах усього "Кріпосного поясу" малоймовірний.Росіяни, ймовірно, продовжать проникати в Костянтинівку і зміцнювати позиції в певних районах міста, але при цьому, найімовірніше, зазнають великих втрат.Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у травні Сили оборони звільнили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили.Від початку року загальний баланс звільнених територій перевищив 600 кв. км.Тим часом президент Українизаявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато у війні. За його словами, рішення на самітах ЄС, G7 та НАТО здатні вплинути на дипломатичний трек і умови можливого припинення вогню.

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