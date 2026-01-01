На Волині підприємства повинні подати дані про транспорт до ТЦК





Йдеться про виконання вимог військово-транспортного обов’язку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України № 1921, пише



До ТЦК та СП необхідно передати відомості про:



наявні транспортні засоби і техніку;



їхній технічний стан;



працівників, які ними керують або здійснюють обслуговування.



Інформацію мають подати усі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Якщо транспортних засобів або техніки немає, подається так званий нульовий звіт.



Під час воєнного стану ці дані слід подавати двічі на рік, до 20 червня та до 20 грудня.



За неподання або несвоєчасне подання інформації передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф становить від 34 до 59,5 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підприємства, установи та організації в Україні мають подати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформацію про наявний транспорт, його стан і працівників, які його обслуговують або керують ним.Йдеться про виконання вимог військово-транспортного обов’язку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України № 1921, пише misto.media До ТЦК та СП необхідно передати відомості про:наявні транспортні засоби і техніку;їхній технічний стан;працівників, які ними керують або здійснюють обслуговування.Інформацію мають подати усі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Якщо транспортних засобів або техніки немає, подається так званий нульовий звіт.Під час воєнного стану ці дані слід подавати двічі на рік, до 20 червня та до 20 грудня.За неподання або несвоєчасне подання інформації передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф становить від 34 до 59,5 тис. грн.

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