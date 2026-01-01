На Полтавщині 19-річний хлопець на замовлення Росії отруїв військового

19-річний житель Полтавщини за винагороду погодився на отруєння військового. Попередньо, пропозиція роботи надійшла йому через телеграм-канал від російського куратора. Наразі слідчі повідомили виконавцю про підозру в умисному вбивстві, йому може загрожувати довічне позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирщини.У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що фігурант отримав через поштомат посилку з кристалічною речовиною, попередньо метадоном. Далі він придбав алкогольний напій та, не порушуючи цілісності заводського пакування, ввів до пляшки заздалегідь підготовлену суміш із додаванням наркотичного засобу. Після цього вночі 2 червня відправив посилку з отруєним алкоголем за вказаними куратором даними. Згодом на банківську картку виконавця надійшли обіцяні кошти.Отримувачем отруєного алкоголю був військовослужбовець ЗСУ, 23-річний житель міста Житомира. 3 червня чоловік забрав посилку від «знайомої по листуванню», а вже вранці наступного дня тітка виявила його непритомним у власній кімнаті. Тоді військового терміново госпіталізували з ознаками гострого отруєння невідомою речовиною. На жаль, за кілька днів потерпілий помер у лікарні.Для встановлення обставин події у помешканні потерпілого працювали слідчо-оперативні групи ГУНП, Житомирського райуправління поліції №2 та оперативні підрозділи ГУНП області. Правоохоронці вилучили кілька пляшок з-під алкоголю та мобільний телефон. Встановлено, що незадовго до погіршення стану здоров’я чоловік вживав алкогольні напої, які отримав поштовим відправленням.Відтак оперативники кримінальної поліції Житомирщини спільно зі співробітниками СБУ розпочали комплекс розшукових заходів, спрямованих на встановлення причетних до відправки алкоголю. У результаті правоохоронці з’ясували, що виконавець злочину – 19-річний житель Полтавської області. Хлопця розшукали за місцем проживання та затримали в процесуальному порядку.Слідчі ГУНП в Житомирській області повідомили фігуранту про підозру в учиненні умисного вбивства з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.