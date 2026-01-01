У Луцьку неподалік РЦ «Промінь» - аварія: зіткнулися декілька автівок. ВІДЕО

У Луцьку неподалік РЦ «Промінь» - аварія: зіткнулися декілька автівок. ВІДЕО
Сьогодні, 11 червня, близько 14.30 у Луцьку на проспекті Перемоги трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автівок.

Про це телеграм-каналу ВолиньПост повідомили очевидці події.

За їхніми словами, аварія трапилась неподалік розважального центру "Промінь". Зіткнулися четверо автівок, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Чи є постраждалі - невідомо. На місці працює патрульна поліція.

Рух ускладнений в обох напрямках проспекту Перемоги.


У Луцьку неподалік РЦ «Промінь» - аварія: зіткнулися декілька автівок. ВІДЕО
У Луцьку неподалік РЦ «Промінь» - аварія: зіткнулися декілька автівок. ВІДЕО
У Луцьку неподалік РЦ «Промінь» - аварія: зіткнулися декілька автівок. ВІДЕО
У Луцьку неподалік РЦ «Промінь» - аварія: зіткнулися декілька автівок. ВІДЕО





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Теги: Луцьк, ДТП
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