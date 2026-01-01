У Луцьку неподалік РЦ «Промінь» - аварія: зіткнулися декілька автівок. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
Сьогодні, 11 червня, близько 14.30 у Луцьку на проспекті Перемоги трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автівок.
Про це телеграм-каналу ВолиньПост повідомили очевидці події.
За їхніми словами, аварія трапилась неподалік розважального центру "Промінь". Зіткнулися четверо автівок, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Чи є постраждалі - невідомо. На місці працює патрульна поліція.
Рух ускладнений в обох напрямках проспекту Перемоги.
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Про це телеграм-каналу ВолиньПост повідомили очевидці події.
За їхніми словами, аварія трапилась неподалік розважального центру "Промінь". Зіткнулися четверо автівок, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Чи є постраждалі - невідомо. На місці працює патрульна поліція.
Рух ускладнений в обох напрямках проспекту Перемоги.
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