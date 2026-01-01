На тлі ризику нападу рф: міністр оборони Великої Британії подав у відставку через недостатнє фінансування армії

Джон Гілі подав у відставку. Причиною такого рішення стала незгода з фінансовим планом оборонного відомства, який, за його словами, не забезпечує армію необхідними ресурсами на тлі зростання глобальних загроз і ризику нападу росії на НАТО.



Про це йдеться в листі до прем’єр-міністра Кіра Стармера, який Гілі оприлюднив у соцмережі X, пише



Міністр зазначив, що запропонований план оборонних інвестицій «суттєво поступається тому, що необхідно для оборони країни в цей небезпечний час». За його словами, фінансування розраховане лише на 2,68% ВВП до 2030 року, тоді як він наполягав на чіткому зобов'язанні досягти 3% ВВП саме до цього року.



Гілі нагадав, що розвідувальна оцінка Великої Британії та країн НАТО передбачає можливість нападу росії на НАТО вже 2030 року. На тлі цього Лондон узяв на себе низку нових зобов'язань: очолив багатонаціональну місію в Ормузькій протоці та Арктичну місію НАТО Arctic Sentry, а Паризька угода підтвердила британське розгортання в Україні після припинення вогню.



«Після того як я пояснив вам, що не зможу прийняти план оборонних інвестицій, який не забезпечує наші Збройні сили необхідними ресурсами, у мене не залишилося іншого вибору, окрім як подати у відставку з посади міністра оборони», — написав Гілі.



Що відомо про Джона Гілі



Джон Гілі обіймав посаду міністра оборони Великої Британії з 5 липня 2024 року. Тоді він був обраний членом парламенту від виборчого округу Ромарш та Конісбро.



Як пише Forces News, підтримка України стала важливою темою каденції Гілі — він кілька разів відвідував країну і був у центрі зусиль лейбористського уряду з допомоги Києву. Зокрема, у вересні 2025 року він оглянув зруйновану російськими ударами будівлю Британської ради в Києві.



Також у січні Гілі зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Вони, серед іншого, обговорили, як може працювати британський контингент, який розгорнуть разом із Францією, якщо «дипломатія спрацює на завершення війни».



У квітні Велика Британія оголосила про надання Україні «найбільшого в історії» пакету дронів — Києву мали передати 120 тисяч безпілотників різного типу. Ця допомога є частиною вже оголошеної допомоги розміром 3 мільярди фунтів стерлінгів на 2026 рік і програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) під керівництвом країн «Великої сімки», у межах якої партнери пообіцяли надати Україні близько 50 мільярдів доларів коштом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Великої Британіїподав у відставку. Причиною такого рішення стала незгода з фінансовим планом оборонного відомства, який, за його словами, не забезпечує армію необхідними ресурсами на тлі зростання глобальних загроз і ризику нападу росії на НАТО.Про це йдеться в листі до прем’єр-міністра, який Гілі оприлюднив у соцмережі X, пише Громадське Міністр зазначив, що запропонований план оборонних інвестицій «суттєво поступається тому, що необхідно для оборони країни в цей небезпечний час». За його словами, фінансування розраховане лише на 2,68% ВВП до 2030 року, тоді як він наполягав на чіткому зобов'язанні досягти 3% ВВП саме до цього року.Гілі нагадав, що розвідувальна оцінка Великої Британії та країн НАТО передбачає можливість нападу росії на НАТО вже 2030 року. На тлі цього Лондон узяв на себе низку нових зобов'язань: очолив багатонаціональну місію в Ормузькій протоці та Арктичну місію НАТО Arctic Sentry, а Паризька угода підтвердила британське розгортання в Україні після припинення вогню.«Після того як я пояснив вам, що не зможу прийняти план оборонних інвестицій, який не забезпечує наші Збройні сили необхідними ресурсами, у мене не залишилося іншого вибору, окрім як подати у відставку з посади міністра оборони», — написав Гілі.Джон Гілі обіймав посаду міністра оборони Великої Британії з 5 липня 2024 року. Тоді він був обраний членом парламенту від виборчого округу Ромарш та Конісбро.Як пише Forces News, підтримка України стала важливою темою каденції Гілі — він кілька разів відвідував країну і був у центрі зусиль лейбористського уряду з допомоги Києву. Зокрема, у вересні 2025 року він оглянув зруйновану російськими ударами будівлю Британської ради в Києві.Також у січні Гілі зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Вони, серед іншого, обговорили, як може працювати британський контингент, який розгорнуть разом із Францією, якщо «дипломатія спрацює на завершення війни».У квітні Велика Британія оголосила про надання Україні «найбільшого в історії» пакету дронів — Києву мали передати 120 тисяч безпілотників різного типу. Ця допомога є частиною вже оголошеної допомоги розміром 3 мільярди фунтів стерлінгів на 2026 рік і програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) під керівництвом країн «Великої сімки», у межах якої партнери пообіцяли надати Україні близько 50 мільярдів доларів коштом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

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