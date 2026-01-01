Пожежа на Волині забрала життя двох рідних братів, один з них був військовослужбовцем

Пожежа на Волині забрала життя двох рідних братів, один з них був військовослужбовцем
На території Прилісненської територіальної громади в селі Нові Червища сталася трагічна пожежа, яка забрала життя двох чоловіків, братів - Шепелюка Анатолія Борисовича 16.04.1975 р.н та Шепелюка Петра Борисовича 12.07.1979 р.н. Петро був військовослужбовцем, який захищав Україну.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, кого торкнулося це непоправне горе. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у скорботі.
Закликаємо жителів громади бути особливо уважними та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, адже людське життя — найвища цінність. Світла пам’ять загиблим", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

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Теги: Волинь, пожежа, брати
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