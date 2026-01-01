У громаді на Волині обмежили рух транспорту вночі





Заборону руху мотоциклів, мопедів, легкових авто та іншого транспорту, якщо його шум перевищує допустимі санітарні норми, ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Обмеження діятимуть щодня з 22:00 до 08:00 на період воєнного стану, пише



У місті також визначили пішохідні зони в деяких парках і скверах, де повністю заборонять рух транспорту. Йдеться про центральні рекреаційні простори громади.



Виняток зробили для спецтранспорту, комунальної техніки та машин, які забезпечують життєдіяльність населення.



Комунальні підприємства мають погодити схеми організації руху з поліцією та встановити дорожні знаки відповідно до стандартів. Правоохоронці контролюватимуть дотримання обмежень і реагуватимуть на порушення правил тиші та експлуатації технічно несправного транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельській громаді запровадили обмеження для транспорту з підвищеним рівнем шуму в нічний час.Заборону руху мотоциклів, мопедів, легкових авто та іншого транспорту, якщо його шум перевищує допустимі санітарні норми, ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Обмеження діятимуть щодня з 22:00 до 08:00 на період воєнного стану, пише misto.media У місті також визначили пішохідні зони в деяких парках і скверах, де повністю заборонять рух транспорту. Йдеться про центральні рекреаційні простори громади.Виняток зробили для спецтранспорту, комунальної техніки та машин, які забезпечують життєдіяльність населення.Комунальні підприємства мають погодити схеми організації руху з поліцією та встановити дорожні знаки відповідно до стандартів. Правоохоронці контролюватимуть дотримання обмежень і реагуватимуть на порушення правил тиші та експлуатації технічно несправного транспорту.

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