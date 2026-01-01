У громаді на Волині обмежили рух транспорту вночі
Сьогодні, 16:46
У Ковельській громаді запровадили обмеження для транспорту з підвищеним рівнем шуму в нічний час.
Заборону руху мотоциклів, мопедів, легкових авто та іншого транспорту, якщо його шум перевищує допустимі санітарні норми, ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Обмеження діятимуть щодня з 22:00 до 08:00 на період воєнного стану, пише misto.media.
У місті також визначили пішохідні зони в деяких парках і скверах, де повністю заборонять рух транспорту. Йдеться про центральні рекреаційні простори громади.
Виняток зробили для спецтранспорту, комунальної техніки та машин, які забезпечують життєдіяльність населення.
Комунальні підприємства мають погодити схеми організації руху з поліцією та встановити дорожні знаки відповідно до стандартів. Правоохоронці контролюватимуть дотримання обмежень і реагуватимуть на порушення правил тиші та експлуатації технічно несправного транспорту.
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Заборону руху мотоциклів, мопедів, легкових авто та іншого транспорту, якщо його шум перевищує допустимі санітарні норми, ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Обмеження діятимуть щодня з 22:00 до 08:00 на період воєнного стану, пише misto.media.
У місті також визначили пішохідні зони в деяких парках і скверах, де повністю заборонять рух транспорту. Йдеться про центральні рекреаційні простори громади.
Виняток зробили для спецтранспорту, комунальної техніки та машин, які забезпечують життєдіяльність населення.
Комунальні підприємства мають погодити схеми організації руху з поліцією та встановити дорожні знаки відповідно до стандартів. Правоохоронці контролюватимуть дотримання обмежень і реагуватимуть на порушення правил тиші та експлуатації технічно несправного транспорту.
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