У громаді на Волині обмежили рух транспорту вночі

У громаді на Волині обмежили рух транспорту вночі
У Ковельській громаді запровадили обмеження для транспорту з підвищеним рівнем шуму в нічний час.

Заборону руху мотоциклів, мопедів, легкових авто та іншого транспорту, якщо його шум перевищує допустимі санітарні норми, ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Обмеження діятимуть щодня з 22:00 до 08:00 на період воєнного стану, пише misto.media.

У місті також визначили пішохідні зони в деяких парках і скверах, де повністю заборонять рух транспорту. Йдеться про центральні рекреаційні простори громади.

Виняток зробили для спецтранспорту, комунальної техніки та машин, які забезпечують життєдіяльність населення.

Комунальні підприємства мають погодити схеми організації руху з поліцією та встановити дорожні знаки відповідно до стандартів. Правоохоронці контролюватимуть дотримання обмежень і реагуватимуть на порушення правил тиші та експлуатації технічно несправного транспорту.

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Теги: Волинь, громада, рух транспорту
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