Волинь увішла до п'ятірки областей за кількістю ДТП із самокатами





Таку інформацію оприлюднили на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот 11 червня, проаналізувавши дані пошуковика по судовому реєстру Бабуся, пише



Найбільше ДТП за участі водіїв електросамокатів трапилось на Одещині — 23, Львівщині — 16 та Вінниччині — 9, до п'ятірки також входить Волинь та Київщина — по 8. Найчастіше водіїв самокатів судять за наїзд на пішоходів, зіткнення з авто або ж за водіння у нетверезому стані. У 29% таких справ фігурують підлітки.



У 79% таких ДТП винуватцями були водії електросамокатів — 104 справи.



ДТП за участю легкового автомобіля та електросамоката у Луцьку

11 червня у департаменті Муніципальної варти виклали відео ДТП зафіксоване системою "Безпечне місто", яка трапилося 25 травня на проспекті Молоді у Луцьку за участі водія електросамоката.



Що відомо про відповідальність за ДТП на електросамокатах

Особи молодше 16 років не підлягають адміністративній відповідальності, протоколи складають на батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей"



Згідно з даними Опендатаборд, розмір штрафів у справах про електросамокати суттєво відрізняється залежно від порушення. За окремі адміністративні проступки та справи щодо батьків неповнолітніх суди призначають 850 гривень штрафу. За керування у стані сп’яніння — від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Додатково порушники сплачують судовий збір — 665 гривень у 2026 році, а також можуть бути зобов’язані компенсувати збитки власникам пошкодженого майна або потерпілим.



8 червня повідомили, що Кабінет міністрів готує комплекс рішень, спрямованих на зниження кількості дорожньо-транспортних пригод та посилення дисципліни серед учасників руху.

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